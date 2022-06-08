banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.647,43
ALTIN
1.021,98
DOLAR
17,17
STERLİN
21,63
EURO
18,48
ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı...
İBB, 35 okul spor salonunu hizmete açtı
Son Dakika
İBB, 35 okul spor salonunu...
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742 ‘Yuvamız İstanbul’ mezunuyla birlikte söyledi
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742...
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte 3 önemli adım 'ı anlatı !
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte...

Göç Senfoni̇si̇’ni̇n Dünya Prömi̇yeri̇ Harbi̇ye’de

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, müzisyen Fuat Saka’nın insanlığın göçle mücadelesi için yazdığı senfoninin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Göç ve etkilerini müziğine yansıtan Fuat Saka’nın ‘Göç Senfonisi – Karanlık Sular’ eserini, ilk İstanbullular dinleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:38
Göç Senfoni̇si̇’ni̇n Dünya Prömi̇yeri̇ Harbi̇ye’de
banner171

Müzisyen Fuat Saka’nın bestelediği “Göç Senfonisi – Karanlık Sular”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşacak. Bestesi müzisyen Fuat Saka’ya, düzenlemesi de Vangelis Zografos’a ait olan, tarih boyunca insanlığın en önemli meselelerinden göçü ve etkilerini yansıtan eser, prömiyerini İstanbullu müzikseverlerle yapacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konseri Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ile birlikte dinleyecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 10 Haziran Cuma akşamı 20.00’de düzenlenecek konser, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Konser davetiyeleri https://bilet.kultur.istanbul/?ec=FUATSAKA adresinden alınabilecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın düzenleyeceği “Göç Senfonisi – Karanlık Sular” konserinde, göçle birlikte yaşanan savaşlar, yerinden edilme, açlık, yoksulluk, susuzluk gibi travmalar notalara dökülecek. Fuat Saka, Yunan sanatçı Ionna Forti ile birlikte, barış ve kardeşlik şarkıları söyleyecek. Şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Girit kemençesinde Zacharias Sypridakis’e ve kavalda Cihan Yurtçu’ya eşlik edecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan Şampi̇yon Sporculara: Si̇yaset Hari̇ç, Tüm Alanlarda Katkınıza İhti̇yacımız Var
İmamoğlu’ndan Şampi̇yon Sporculara: Si̇yaset Hari̇ç, Tüm Alanlarda Katkınıza İhti̇yacımız Var
‘festi̇val Park Kadıköy’den Muhteşem Açılış
‘festi̇val Park Kadıköy’den Muhteşem Açılış
Seri̇n Hava 10 Gün Sürecek
Seri̇n Hava 10 Gün Sürecek
Başkan İmamoğlu: Zeki̇, Çevi̇k Ve Ahlaklı Olduğumuzda Dünyada Kabul Görürüz
Başkan İmamoğlu: Zeki̇, Çevi̇k Ve Ahlaklı Olduğumuzda Dünyada Kabul Görürüz
Adalar’da Orman Yangını Tatbi̇katı
Adalar’da Orman Yangını Tatbi̇katı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169