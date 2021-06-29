Girişimcilk Ekoistemi, İBB İle Harekete Geçiyor

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi amacıyla bu alandaki tüm paydaş ve aktörleri (teknoloji,finans, inovasyon, e-ticaret sektörleri vb.) dijital ortamda bir araya getirmeyi amaçlayan “İBB ile Harekete Geçir” etkinliği tekrar hayata geçiriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) iş ortaklığında 1 Temmuz’da başlatılacak organizasyonda, paydaşların birebir dijital toplantılarda tanışması ve bilgilenmesi sağlanacak.

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde planlanan “İBB ile Harekete Geçir” etkinliğin gerçekleşeceği platformda; katılımcılar profillerini oluşturabiliyor, diğer katılımcıları görebiliyor, ilgilendikleri kişilere 15 dakikalık toplantı davetleri atıp, 1 Temmuz’da gerçekleşmek üzere ikili görüşmeleri organize edebiliyor.

Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların böylesi benzersiz bir deneyimle dijital olarak tanışmasını öngören proje ile fikir ve projelerin paylaşılması, paydaşların iş ve ağlarını geliştirmesi, böylece ülke ekonomisinin harekete geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’deki girişimciliğin kalbinin attığı kent olan İstanbul’u, global ölçekte de bir girişimcilik merkezi yapabilmek adına önemli bir proje olarak görülen etkinlik, aynı zamanda mevcut ekosistemde sinerji yaratmayı, katma değer üreten ve sürekliliği olan bir organizasyon yapısı oluşturmayı da amaçlıyor.

Girişimcilik ekosisteminden binlerce katılımın, binlerce birebir görüşmenin ve girişimcilik üzerine ilham veren panellerin olacağı etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak için www.hareketegecir.com linki üzerinden ücretsiz kayıt olunabiliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)