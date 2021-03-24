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Gezi Parkı'nın Vakfa Devredilmesine Suç Duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmesine karşı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2021 Çarşamba 15:20
Gezi Parkı'nın Vakfa Devredilmesine Suç Duyurusu
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker ve İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz” suçlarını işledikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


“KANUNA KARŞI HİLE OLDUĞU AÇIKTIR”
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devrilmesinin çelişkili olduğu belirtildi. Dilekçede, “Ortada Kanuna Karşı Hile olduğu açıktır ki bu hem özel hukuk ve hem de ceza hukukumuzca korunan bir ilkedir. Yani önce arsayı kültür varlığı ilan ediyor 2012 yılında sonra da vakfa devrediyor. Ayrıca Vakıflar Kanunu madde 30’un uygulanabilmesi için ilk şart yapının yani Topçu Kışlası’nın vakıf yolu ile yapılmış olması. Ancak Topçu Kışlası 19. yüzyılda Sultan Selim’in bir devlet kurumu olarak yaptırdığı binadır. Bu ilkeye aykırı hareket edilmesi TCK m. 257 Görevi Kötüye Kullanma suçu oluşturur. Ortada olmayan bir hak olduğuna göre de TCK m. 154’te düzenlenen Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu mevcuttur” denildi.


“KIRMIZI ÇİZGİSİDİR”
Dilekçenin devamında ise şu ifadelere yer verildi; “Vakıflar; Tarihte de ortak mülkiyete sahip, kamunun maliki olduğu taşınmazların vakıflar aracılığıyla, vakıfların paravan olarak kullanılmasıyla özel mülkiyete aktarılıp, kamunun zarara uğratıldığı, hatta Osmanlı’nın çöküşüne zemin hazırlayacak Dirlik Düzeninden Kesim Düzenine geçişin aracı olduğu için aynı sürecin yaşanmasından kaygı duyan Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi’nin kırmızı çizgisidir. Müvekkil Parti, İstanbul’da yaşayan üyelerinin hukuki menfaatlerini de korumakla mükellef olduğu için suçtan zarar gördüğü de tartışmasızdır”


“GEZİ PARKININ YIKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Suç duyurusunun ardından HKP İstanbul İl Yönetici Stj. Av. Doğan Çıngı Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Çıngı şunları söyledi:
“Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, bugün burada Pera Palas, Vefa Lisesi, Sait Halim Paşa Yalısı ve Gezi Parkı’nın peşkeş çekilip İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden alınmasına karşı suç duyurusunda bulunduk. Biliyoruz ki AKP’giller İktidarı 2013 yılından bugüne dek Gezi Parkı’nın intikamıyla yanıp tutuşmaktadır. AKP’giller İktidarı 2013 yılında Gezi Parkı'nı yıkıp yerine Ortaçağcı Gericiliğin simgesi olan Topçu Kışlası’nı yapmaya kalktığında 7’sinden 70’ine 81 ilde binlerce, milyonlarca insanımız sokaklara döküldü. Halkımız, AKP’giller İktidarı'nın gerici kalkışmasına karşı mücadele etti ve zafere ulaştı. O günden bugüne AKP’giller İktidarı, halka karşı nefretini kusmaya devam etti. 2013’de hazmedemediği yenilginin intikamını alabilmek için tekrardan saldırıya geçti. Bu saldırısını da ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardan bu yana kendi iktidarı döneminde dahi elinde olan kamu alanlarını, binalarını Belediye'den alarak, varlığı kuşkulu vakıflara devretti. Bunu yapmasının tek bir sebebi var, o da, 2013 yılı Şanlı Gezi İsyanımız’ın intikamını alacak olması.
Ama unutulmasın 2013 yılında Halkımız 7’sinden 70’ine sokaklarda direndi. Gezi Parkı için şehitler verildi. 17-18 yaşında liseye giden gençler şehit edildi ve Gezi Parkı kurtarıldı. Bugün AKP’giller İktidarı eğer ki tekrardan saldıra geçerse aynı şekilde ve hatta daha güçlü şekilde Halkımız tekrardan karşı koyacaktır. Gezi Parkını 2013’te direnerek kazandı, 2021’de de bundan sonraki herhangi bir tarihte de direnerek Gezi Parkı’nı koruyacak, kaybetmeyecektir. Artık Gezi Parkı bu halkın onuru olmuştur. Bu halk onurunu hiçbir zaman satmadı. Ne Kurtuluş Savaşı’nda sattı ne de Gezi Parkı’nda sattı ne de bugün satacak. Onuru için savaşacak, direnecek. AKP’giller’in tüm saldırılarına karşı bıkmadan, usanmadan, diz çökmeden mücadele edecek ve kazanacaktır. 2013’de nasıl kazandıysa bugün de kazanacaktır.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak suç duyurumuzun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve asla ve asla Gezi Parkı’nın yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Bu sözümüzdür.”

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