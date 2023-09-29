banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.334,94
ALTIN
1.636,04
DOLAR
27,42
STERLİN
33,55
EURO
29,08
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial'ı seçti
İBB Şehir Tiyatroları online etkinlik...
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Son Dakika
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın...
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Son Dakika
Türkiye’de Hangi Şehirden Ne Alınır?
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi

Gezi Direnişi Mahkeme Salonlarına Sığmaz

Gezi Parkı adını verdikleri davaya ilişkin karar dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından açıklandı. Buna göre tutuklu yargılanan Taksim Dayanışması üyeleri Mücella Yapıcı, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi tahliye edildi. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun cezaları ise onanmış oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 11:35
Gezi Direnişi Mahkeme Salonlarına Sığmaz
banner171

Bu dava yozlaşmış iktidara karşı ülke genelinde milyonlarca yurttaşın “Hükümet İstifa” sloganları ile ayağa kalktığı, tarihimizin gördüğü en büyük ve meşru halk hareketinin adını taşıyor. İktidarın hesabı bu büyük halk hareketini özel isimlere daraltmak, mahkeme kayıtlarına uluslararası bir komplo olarak geçirmek, küçültmek ve karalamak… En önemli nedeni ise Gezi Direnişi’ne karşı AKP’nin içinde hiç bitmeyen rövanş duygusu.

İktidar Gezi’de ortaya çıkan halk iradesini asla içine sindiremedi. 2013 Haziran’ında AKP iktidarını sallamaya başlayan halk hareketine karşı ne yaparlarsa yapsınlar ne yalan söylerlerse söylesinler Gezi’ye kara çalamadılar. Bu büyük halk hareketinin bir uluslararası komploya indirgenmesi ve bir komplo olarak tarihe kazınması için ısmarlama açılan davalar, mahkeme salonlarında işlenen hukuk cinayetleri de kâr etmeyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Halk hareketlerini mahkeme salonlarına sığdıramazsınız. AKP’nin kimseyi Gezi adını verdiği bir dava ile tutuklaması meşru kabul edilemez. AKP döneminde açılmış ve tamamı çıkarlarına uygun şekilde bağlanmış tüm siyasi davalar gibi bu dava da baştan sona hükümsüzdür.

Tahliye edilen arkadaşlarımız; Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’a içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Gezi’nin çizgisi 10 yıl önce milyonlarca insanın ellerinde çizilmişti. Bugün de milyonlarca insanın aklı ve vicdanında tertemizdir. 10 yıl önce yenilmemişti, bugün de yenilemez!

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Genç Kadın Yeteneklerinin Yarışı Bu Hafta İzmir’de
Türkiye’nin Genç Kadın Yeteneklerinin Yarışı Bu Hafta İzmir’de
Okullarda Cep Telefonu Yasağı Teknoloji Bağımlılığı Riskini Azaltıyor
Okullarda Cep Telefonu Yasağı Teknoloji Bağımlılığı Riskini Azaltıyor
7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası’nı Çevrim içi Takip Edecek Katılımcılara 2.000’e Yakın Hediye
7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası’nı Çevrim içi Takip Edecek Katılımcılara 2.000’e Yakın Hediye
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Arnavutköy Ve Başakşehir’e 200 Kg’ın Üzerinde Yağış Düştü
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi
Akom'dan Kamoyunu Bilgilendirdi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169