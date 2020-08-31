Gezelim Görelim Ekibi Safibey Köyü Muhtarı MustafaTur’un Misafiri Oldu

MUHTAR ATİKİ,DİNAMİK,PARTİK VE KABINA SIĞMIYOR

2014 Yılı Mahalli idareler seçiminde çok az bir oy ile seçimi kaybeden Mustafa Tur Konfüçyüs’ün önemli olan hiç düşmemek değil her düşem sonunda kalkıp yola devam edbilmektir sözü gereği pes etmeyerek bus efer 31 Mart 2019 tarihinde yeniden aday oldu ve muhtarlık seçimini açık ara fark ile kazandı.

Seçildiği günden bu yana Köyünün makus talini değiştirmek adına bir çok çalışma ve girişime başladı. Muhtar Mustafa Tur Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem Yüce’nin de yapımı için büyük destek verdiği soğuk hava depolu Topat satış hali yapıldığı zaman köylüler ürünlerini daha uygun şartlarda satabileceğini söyleyen Tur amacının köylülerinin emeklerini karşılığını almasını istediğini söyledi.

MUHTARIN EKİBMİZE KARŞI MİSAFİRPERVERLİĞİ GÖRÜMEYE DEĞERDİ

Muhtar Mutsfa Tur ekibimizi karşılamak için Gevye’nin çıkışına kadar gelerek ilk başta muhteşem bir naziklik örneği segiledi. İlk olarak ekibimizi üzüm bağlarına götüren Muhtar Tur akabninde kendi kepiçten yapılma köyevinde organik ürünlerden oluşan köy kahvaltısı ikram etti.

Akabinde Köy mezarlığında vefat etmiş bütün köylülere dua edildi. Daha sonra Pazar yerinde üretici ve alıcılar ile röportajşar yaparak köylü’nün fiyatlardan memönun olup olunmadığı soruldu.

Köylülerin büyük çoğunluğu Muhtarın bir sene içinde yaptığı çalışmalardan dolayı memnun ve mutlu olduklarını ifade ettiler.

Soğuk hava deposu yapıldığı zaman daha modern bir mekan ile tarım yapan köylülerin kendi ürünlerini toptan olarak daha az aracı ile tüketeciye ulaştırmak adına çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

MUHTAR MUSTAFA TUR İSTANBUL TİMES TV DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ…

“Biraz önce sizinle beraber köy mezarlığımızı ziyaret ederek ölmüşlerimize dua ettik. Bir gün hepimiz ölceğiz.Amel defterimizin kapanması için insnalara faydalı işler yapmaımız gerekir.

Peygember efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor “ İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” bizde bir gün vefat edeceğiz.Amazım bizim ardımızda köylülerimizin rahmeti iyi adamdı bize şu veya bu hizmeti yaptı. Allah razı olsun dedikleri zaman bu bana yeter.

Sizler ile İstanbul Zeytinburnu’nda 20 yıldır bir hukukum var. Bugün sizi buraya davet ederek köyümüzde çıkan ürünleri tanıtırak alıcıların butraya kadar gelip köylülerimiz ile alış veriş yapmasını arttırmak için ciddi bir tanıtım faaliyetine ağırlık veriyorum.

Dünyanın en kaiteli ürününü en ucuz fiyata verseniz de alıcıların bundan haberi yoksa çok anlamlı değil.

Sizin aracılığınız ile İstanbul Başta olmak üzere pazartcıları halde yeri olan toptancıları,ve büyük marketleri olan yerlerin sahip ve idarecilerini köyümüze bekleriz.

Üzüm,Biber,Domates,Ayva ,Kereviz’de oldukça iddialıyız. Köyümüzün kapısı herkese açık .

İstanbul Times Gazetesi, Kamalİstambu Tv ,Zeytinköy Tv ve diğer yayın mecralarınıza sesimizi on binlerce kişiye ulaştırdğınız için teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)