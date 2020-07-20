Gerçek (Truht) Kitabı İngilizce Çıktı !

Mutlak Gerçeğin Kalbine Yolculuk…

Kişisel gelişim alanında 70 kitabın yazarı olan ve kitapları 73 dile çevrilen tek Türk yazarı dünyaca ünlü yazar Akif Manaf’ın, Gerçek Nedir ve Nasıl Keşfedilir? kitabı şimdi de İngilizce olarak yayınlandı!

Başucu kitabı niteliğinde olan bu kitapla, bireyi gerçekten uzaklaştıran tüm dayatmaları görmek, gerçeği tüm boyutları ile anlamak ve gerçeğin tüm şifrelerini çözmek mümkün!

Yazdığı kitaplarla adından sıkça söz ettiren, tüm dünyada çok geniş bir okur kitlesi bulunan Manaf, kitapta insanlığa gerçek olgusunun detaylarını tüm netliği ve derinliği ile sunuyor. Bu kitap sayesinde gerçeği keşfedecek ve yaşamınızdaki mucizelere tanıklık edeceksiniz.

Kitap arka kapaktan:

Gerçeğe ulaşmak için tüm alışkanlıklar ve bağımlılıklar aşılmalıdır. Gerçeğe erişmek için tüm gerçekdışı şeylerin yıkılması gerekir. Yalnızca tüm gerçekdışı olanlar gidince gerçek olan gelir. Gerçek olanın gelişine hazır olmalısın.

Gerçek, bir nesne gibi verilemez çünkü nesnel değildir. O yüzden de geri alınamaz. Sen bir kere gerçeğe eriştin mi o ebediyen seninledir. Zaten seninleydi, sadece sen onu unutmayı tercih etmiştin. Tekrar hatırlamayı tercih edince, gerçek özündedir.

Gerçeği görmek için seni çevreleyen bütün gerçekdışı olanları ortadan kaldırıp çırılçıplak kalmalısın çünkü yalnızca o zaman gerçeği tüm çıplaklığıyla görebilirsin. Çıplak gerçek senin özünde ebediyen var. Sen özünle bütünleşince gerçeğin kendisi olacaksın çünkü sen gerçeksin.

Gerçek bireyi yüreklendirir. O yüzden gerçeği bilen birey cahil kalabalıktan korkmaz ve ona karşı durur. Gerçek onu bilen bireyin titreşiminde yaşar ve gerçeği arayanların yüreğini titretir çünkü gerçek varoluşsal bir titreşimdir.

İnsan gerçek ile karşılaştığında zekâsı uyanmış olmalıdır çünkü aksi takdirde gerçeği tanıyamaz. Zekâyı uyandırmak ve gerçeği tanımak için birey tüm önyargılardan özgürleşmelidir.

Bu kitabı okuyan herkes gerçek konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

Gerçek nedir?

Gerçek simülasyonu nedir?

Gerçek bilmecesi nedir?

Gerek uyanışı nedir?

Gerçek armağanı nedir?

Gerçek mucizesi nedir?

Gerçek paradoksu nedir?

Gerçek şoku nedir?

Gerçek gizemi nedir?

Gerçek potansiyeli nedir?

Gerçek zirvesi nedir?

Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Değişim, Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak gibi insana dair hemen her konuda 70 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Gerçek (Truth) kitabı, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek bir başucu kitabı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)