Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin

BİR ÇOK GEÇ İLE KONUŞTUK ,İSTEK VE TALEPLERİ VAR

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YOUTUBE kanallarmız için yaptığımız sokak röportajlarımızın sıkı bir izleyicisi olduğunu söyleyen bir genç sosyal medya ve whats hattımızda ilginç şeyler yazınca kendisi ile uzun bir yaşışma süreci yaşadıktan sonra gençler ne istiyor sorsuna cevap aramaya çalıştık.

GENÇLER BÜYÜKLERİMİZ BİZİ ANLAMIYOR,HEP NASİHAT EDİYORLAR,BİZİM NASİHATTEN ZİYADE FİKİR ALIŞ VERİŞİNE İHTİYACIMIZ VAR …

Yazıştığımız genç bize aynen şunları yazdı ”Yaşı kemale eren anne babalarımız ve büyüklerimiz bizi anlmak yerine kendi dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları öne sürerek işte bizim zamanımızda su yoktu,çöpler vardı, bir elbesiyi yıllarca giyerdik şimdiki gençler şükürsüz tarzı sözler ile bize hitap edemezler ve bizim gönlümüzü kazanamazlar dedi.

Genç İlave ederek İzmir- İstanbul- Ankara - Aydın ve bir çok büyük şehir’de gençler İSLAM dininden çıkıp,DEİZİM,PANTEİZİM,ATEİST,HIRISTİYANLIK Ve farklı din veya inanışlara yöneliyorlar.

Bizim gerçekten günlük hayattan İslamiyetten çıkıp bu ideoloji veya eski dinlere inann var mı sözümüz üzerne ”ben en iyi örneğim. Çevre baskısından çekinerek açıklamıyoruz ama çok sayıda genç İslamiyeti bırakıp DEİST ve PANTEİZİM ‘ e merak salıyor dedi.

Diğerlerini duymuştuk ama PANTEİZİM’İ ilk kez duyduk bu nasıl bir inanış dediğimiz de genç izleyicimiz aynen şunları :

“Panteizim: Evren’in ve Evren’e ait herşeyin,Tanrı’nın bizzat kendisi olduğuna dair bir inanç” türü olduğunu söyledi.

Akabinde şunu yazdı: “Bu ülkenin fikirleri kabul edilmeyen ve ciddiye alınmayan bir genci olarak,kendimi sömürlüyor gibi hissediyorum Alsında bir çok genç bunu böyle hissediyor”. Dedi.

Genç devamında ben şu an Türkiye ‘de 20 milyon’a yakın gencin İslamiyetten uzaklaştığını düşünüyorum. Ben ve birkaç kişi size bunları belirtme cesaretini gösteriyor dedi.

Genç izleyicimiz daha çok şey yazdı ama biz onları detaylı olarak yazacak değilim. Lakin gence sorduk sizi buna iten nedir diye… Genç şunları söyledi…

İŞTE ÖZETLE SÖYLEDİKLERİ BU MİNVALDE…

-İslamiyeti yaşayanların samimi bir şekilde dinlerini yaşamamaları…

-Anne baba ve büyüklerimizin fikir ve düşüncelerimize değer vermemesi…

-Gençlerin iş bulamaması ve gelecek kaygısı…

- Yaşlılarımızın günlük sorunlarımıza çareler arayıp çözüm üretmek yerine

bom boş konular ile alakdar olup gerçek sorunlarımıza bir türlü

eğilememeleri…

-Büyüklerimizin gençler ne istiyor sorusuna cevap aramak yerine kendi

dönemlerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntıları öne sürüp siz rahatsınız susun

diyerek bizi susturmaları…

ÇOCUK BABASI VE ANANLERİNE SESLENİYORUZ BENİM ÇOĞUM DİNDEN ÇIKMAZ DEMEYİN ?

Bir çok ebeveyn başına bir musibet gelmeden önce evlatlarının hangi internet sitelerine girdikleri,hangi videoları takip ettiğini ve neler araştırdığını ne yazık ki takip edemiyorlar. Evlatlarının ne tür zararlı sitelere girdikleri öğrendikleri zaman da artık iş işten geçmiş oluyor.

Bahsedilen DEİZİM,PANTEİZİM,ATEİZİM, HIRİSTİYANLIK ve benzer hiçbir ideoloji ve eski din’in İslamiyetten daha akla yatkın olduğunu kimse söyleyemezken ne yazık ki gençlerin bizim de kendi bireysel düşüncemiz olabilir biz de bir bireyiz ve kendi kararlarımızı da kendimiz verebiliriz demek adına hayatlarının en mühim kararı olan biz İslamiyeti kabul etmiyoruz ve şu görüş ve düşünceye inanıyoruz diyerek kendilerini kanıtlamanın derdine düşüyorlar.

Dini olarak arayışta olan ve yanlış yollara sapan bu gençlerin yaş ortalaması 17 ile 21 dir.

FETÖ KALIŞMASI GENÇLERİN İSLAMİYETTEN SOĞUTMUŞ OLABİLİR Mİ ?

Özellikle FETÖ kalkışmasından sonra anne ve babaların çocuklarının Cemaatlerde dini eğitim almalarına sıcak bakmadıkları için 2016 yılında 13 yaşında olan gençlerin bugün 17/ 18 yaşlarında kendilerini bir boşlukta görmeleri gibi ciddi bir felaket ile karşı karşıyayız.

Özetle DEVLET, Anne ve babalar başta olmak üzere yaşlılarımız çevrelerinde bulunan 13 -21 yaşa arası gençlerle sohbet etsinler.

Fikirlerine önem versinler. Anne ve babalar benim evladım dini olarak arayışta değil diyerek rahat durmasınlar.

Şu an İstanbul,İzmir,Ankara,Adana,Mersin başta olmak üzere bir çok büyük şehirde yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere 81 ilde yaşayan gençlerimizin

Büyük bir bölümü dini olarak İSLAMİYETTEN farklı bir alternatrif arayarak TEHLİKELİ arayşıların içinde olduklarını duyuyordum ama genç izleyicimizin bize anlattıkları bizleri dehşete düşürdü…

Gençleri suçlamak çare değil eğer bir suç var ise bu da anne ve babaların suçudur.

Devleti yönetenler biraz devasa projelerden başlarını kaldırıp gençlerimizin yaşadıkları bunalımlardan çıkması adına çaraler arasınlar.

Hep beraber titreyip kendimize geleceğiz. Herkes ilk olarak evladına dönüp baksın bakalım inanç olarak nasıl bir düşünceye sahip.

Hayata ve olaylara bakış açısı nasıl değişti irdelemeye çalışsın.

Büyük bir güç gençlerimize ALLAH yoktur gelin ATEİST olun dediler.

Ancak gençlerimiz bir yaratıcı olmadan hiçbir şey olamaz dedikleri için bu kezde Deizim ve Panteizimi öne sürüp TANRI var ama peyganber yok direkt olarak tanrıya ibadet edin diyerek gençlerin kafasını çelmeye başladılar.

Hükümet Köprü,Yol ,Üniversite ve okul binası yapmakla meşgul ama onlara değer katacak gençlerimizin zihin dünyasının ALLAK BULLAK olduğu ile alakalı ne yazık ki yeterli çalışmayı yapmadığı için İslamiyetten uzaklaşan gençlerin sayısını görünce EYVAH DEDİK.

Bu konuda devlet politikası olarak ciddi bir çalışma yapılmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)