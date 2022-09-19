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Gençlere Özel Mobil Uygulama! Genç Eyüpsultan Yayında

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yaşayan gençlerin projelerden, faaliyetlerden, etkinliklerden haberdar olması ve fırsatlardan yararlanabilmeleri için “Genç Eyüpsultan” uygulamasının yayına alındığını duyurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:00
Gençlere Özel Mobil Uygulama! Genç Eyüpsultan Yayında
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Mobil uygulama sayesinde kendilerini ilgilendiren her türlü etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olan gençler, aynı zamanda aktif kullanım durumlarına göre biriktirdikleri elmaslarla çeşitli hediyeler de kazanabiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

EYÜPSULTAN’DA İKAMET EDEN GENÇLER FAYDALANABİLİYOR



Apple Store ve Google Play'de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden 16 - 30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak ve günlük çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.



GENÇLERİ HER AY SÜRPRİZ HEDİYELER BEKLİYOR



Her ayın birincisine bilgisayar ve her ayın ilk 150’sine sırasıyla tablet, bisiklet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, eşofman takımı, Vialand Tema Park bileti, spor ayakkabı, Powerbank, Ensari Konağı Sosyal Tesislerinde 3 kişilik yemek, ücretsiz yüzme havuzu üyeliği, USB Flash Bellek ve toplu ulaşımda 10 biniş hakkı gibi hediyeler verilecek.



EYÜPSULTAN'DAKİ ANLAŞMALI ESNAFLARDA YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİMLER



Uygulamaya kayıt olan tüm kullanıcılar, Eyüpsultan'ın çeşitli bölgelerinde bulunan esnafla yapılan anlaşmalar doğrultusunda yüzde 20'ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Fırsatlara dahil olan esnafların arasında kafeler, lokantalar, giyim ve kozmetik mağazaları, kuaförler yer alıyor.



200 ELMASA ULAŞAN HERKESE 2 GB İNTERNET



Ayrıca uygulamaya kayıt olup 200 elmasa ulaşan her gence 2GB internet hediye ediliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Deniz Köken, "Bu uygulamayı gençler için hazırladık, zamanla daha da geliştireceğiz. Tüm gençlerimizi davet ediyorum, eğlenirken öğrenecek ve aynı zamanda kazanacaksınız" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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