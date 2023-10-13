Gençlere Kariyer Yolculuklarında Farklı Bilim Alanları ile İlham Vermeyi Amaçlayan “Bilim Gençlerle Kazanacak” Projesinin İkinci Dönemi Başlıyor



Online ve yüz yüze yapılacak bilim etkinlikleri kapsamında, farklı bilim ve mühendislik alanlarında çalışan bilim insanlarıyla 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencileri 20 online ve 5 fiziksel gerçekleşecek bilim etkinliklerinde bir araya gelecekler.

Projenin etkinlik duyuruları ise Bilim Kahramanları Derneği ve Pfizer Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.



Bilim Gençlerle Kazanacak projesi, merak duygusunun ve soru sormanın yoğun olarak yaşandığı dönemde gençlere bilim sevgisini aşılamak, bilim insanlarıyla birebir diyalog geliştirerek onların merak duygularını beslemek, soru sormaya teşvik etmek ve geleceğin bilim insanları olmaları noktasında çevreleriyle birlikte onlara ilham olmak amacıyla 2021 Aralık ayında hayata geçti.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Proje kapsamında 2022 yılı boyunca gençlere yönelik bilim etkinliklerine imza atan “Bilim Gençlerle Kazanacak” projesi şimdiye dek 43 farklı şehirden 876 lise öğrencisini, 26 bilim insanıyla, 40 bilim etkinliğinde bir araya getirdi.



Bilim Kahramanları Derneği olarak on iki yıldır bilimin toplumun odağında olması için çalıştıklarını belirten Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bilimin toplumun her kesimine yayılması, bilim ve bilimle ilgili süreçlerin, bilim insanlarının desteklenmesi için dernek olarak birçok program gerçekleştiriyoruz.

Bilim Gençlerle Kazanacak projemiz de bu değerlerden biri. “Her çocuk mucit doğar” diyerek çıktığımız yolculukta gezegenimizin sürdürülebilirliği için de tüm programlarımızda geleceğin bilim insanları olan çocuk ve gençlerin 21. yüzyılın becerilerini kazanmalarını önemsiyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla da çocuklar ve gençlerin bilimi sevmeleri, merak etmeleri ve bilim yoluyla dünyanın sorunlarına çözecek yenilikçi çözümler geliştirmeye heyecan duymaları konusunda alanlar yaratmak istiyoruz.”



Yenilikçi bir biyofarma şirketi olarak; 174 yıldan fazla süredir dünyada, 66 yıldır da ülkemizde hastalığın değil, bilimin kazandığı ve dünyanın her neresinde olursa olsun, tüm hastaların hayatlarını iyileştiren çığır açan yeniliklere erişim sağladığı bir gelecek hayaliyle çalışan Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplumumuzun sağlığına yönelik ihtiyaçları anlayıp, paydaşlarımıza değer katan yenilikçi bir ilaç şirketi olarak kamu, sağlık ekosistemi, sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri kuruyoruz.

Pfizer'de bizler bilimi ve global kaynaklarımızı, insanlara yaşamlarını uzatan ve anlamlı biçimde iyileştiren tedaviler sunmak için kullanıyoruz ve her zaman ”Bilim Kazanacak” diyoruz. Geçtiğimiz yıl, bu anlayışla bilimsel farkındalığı ve bilimsel düşünme becerisini toplumun her kesimine yaymak için yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği ile bir araya gelmiş ve ülkemiz gençlerinin geleceğine katkıda bulunmak için “Bilim Gençlerle Kazanacak” kurumsal sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirmiştik.

Bu yıl da projemize devam ettiğimiz için büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bilim Kahramanları Derneği ile önümüzdeki yıllarda daha da fazla gence ulaşarak bilim konusunda ilham olmayı umuyoruz.”



Bilim Gençlerle Kazanacak projesinin ikinci dönem ilk bilim etkinliği 18 Ekim ve 31 Ekim 2023 tarihlerinde 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerin katılımı ve farklı bilim ve mühendislik alanlarında çalışan bilim insanlarının katkılarıyla online olarak gerçekleşecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)