Gençler Projelerini Kılıçdaroğlu İle Paylaştı

Yapılan görüşmede Başkan Zana Gümüş'e Türkiye Öğrenci Senatosu 3. Dönem Başkanı Kadir Buğra Çevirgen, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ise Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Toplantıda Türkiye Öğrenci Senatosu gönüllülerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu gençlerin muzdarip olduğu KYK kredilerinden ÖTV indirimlerine kadar birçok konuyla ilgili yapacakları hakkında bilgi verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri hakkında konuşan Başkan Gümüş,

"Sayın Kılıçdaroğlu gençlik için mücadele eden, bizi anlayan ve fikirlerimize kulak veren bir lider. Toplantımız süresince gönüllülerimizden gelen soruları büyük bir dikkatle dinleyerek özenle yanıtladı. Bizlere şu anda gençlerde büyük yaralar açan sorunlara çözüm olarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerçekleştirecekleri çalışmaları iletti. Sayın Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcımıza ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine teşekkür ederiz." dedi.

Türkiye Öğrenci Senatosu'nun faaliyetlerine de değinen Gümüş,

"Türkiye Öğrenci Senatosu olarak tüm ülkeyi kapsayan bir seferberlik sürecine giriştik. Halihazırda devam eden 3. dönemimiz de yakında son bularak bayrağı yeni arkadaşlarımıza devredecekler. Bu pandemi döneminde öğrencilerin sıkıntılarını yakından takip eden ve bunları çözüme kavuşturmak isteyen, mesaisini tamamen gönüllü bir şekilde buraya akıtan genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız henüz lise öğrencileri. Ders çalışmaktan, üniversiteye hazırlanmaktan arta kalan zamanlarında öğrenciler için, eğitim için mücadele ediyorlar. Bu bizim için çok değerli." diye konuştu.

Bir sonraki seçimlerde 6 milyondan fazla yeni seçmenin ilk kez oy kullanacağını belirten Gümüş,

"Gençler, özellikle Z Kuşağı, sanılanın aksine oldukça politik. Sadece alışılmışın dışındaki mekanizmalarla bu politik tutumlarını dışa vuruyorlar ve toplumda bu şekilde bir var olma mücadelesi veriyorlar. Bu bir şekilde etkili oluyor ki, artık hiçbir parti gençliği dışlayan bir politikanın peşinden gidemiyor. Z Kuşağı içinde bulunduğu toplumun ve ülkenin sıkıntılarını biliyor. Bizlere kulak veren insanlar çoğaldıkça, toplumda karar vericiler gençleri fark ettikçe insanlar bunu görmeye başladı. Bizim mücadelemiz çok zor. Biz kalıplaşmış bir toplumsal yapının içinde henüz çok genç yaşlarda bir şeyler başarmaya, ülkemize, toplumumuza, insanlığa, dünyaya katkı sunmaya çalışan bir kuşağız. Haliyle statükoyu değiştirerek söz sahibi olmamız bir mücadelenin sonucunda ortaya çıkıyor. Belki de büyüklerimiz burada gençlere yüklenmek yerine bizlere yardımcı olurlarsa daha faydalı bir süreç meydana gelebilir mi diye düşünerek çuvaldızı kendilerine batırmalılar." diye ekledi.

Türkiye Öğrenci Senatosu 3. Dönem Başkanı Kadir Buğra Çevirgen ise,

"CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme çok faydalı olmuştur. Hele Sayın Kılıçdaroğlu’nun makamında bizleri kabul etmesi ayrı bir güzellikti. Bu olay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere ne kadar önem verdiğini açıkça göstermiştir." diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı