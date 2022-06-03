Gençler İşsi̇zli̇k Kaderi̇ni̇z Deği̇l Bu Zi̇rve Si̇zi̇n İçi̇n

Türkiye’nin yakıcı sorunu işsizliğe çözüm arayışlarını sürdüren İBB, istihdam ofislerinin ardından İstihdam Zirvesiyle bir adım daha atıyor. İstihdam zirvesiyle iş arayışındaki gençler ve sektörün önde gelen firmaları bir araya geliyor. 3-4 Haziran’da İBB’nin ev sahipliğinde Yenikapı’da gerçekleştirilecek, 130’dan fazla şirketin katılacağı İstanbul İstihdam Zirvesi’nde, özellikle üniversitelileri istihdam ve kariyer olanakları bekliyor.

GENÇLER İŞ HAYATI İLE TANIŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli gündemleri arasında yer alan istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için kolları sıvadı. Bu alanda en büyük zirve olan, İstanbul İstihdam Zirvesi, 3 Haziran Cuma ve 4 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye ekonomisine yön veren 130’dan fazla firmanın stant kuracağı zirvede, Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, meslek örgütleri, sanayi birlikleri, İBB yöneticileri, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de yer alacak.

GENÇLER TELEFONLARINI RAHATÇA GÖSTEREBİLECEK

Zirve süresince; meslek, iş ve işsizlik gündemine dair oturumlar, sektör bazında düzenlenecek. Sektör Buluşmaları ve Kişisel Gelişim seansları ile dopdolu bir program katılımcıları bekliyor. Fuar alanına iş aramaya gelen gençler, üniversiteliler, işverenlerle yüz yüze tanışma imkanı bulacak. Firmalar da sektörlerini ve kendilerini tanıtma imkanına sahip olacak. İş, staj ve kariyer fırsatları hakkında gençler bilgilendirilecek. Gençlerin kariyer hedeflerini belirleyecek zirvede, iş dünyasına hazırlama ve kazandırma fırsatları doğacak.

Katılımcıların https://istihdamzirvesi.com/ sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra ‘QR kod’ ile ücretsiz katılabileceği zirvede, firmaların talebi doğrultusunda hızlı mülakatlar da yapılabilecek. Ayrıca kapıda da kayıt imkanı bulunacak. Mülakatlar sonucunda, işveren firmalar çalışmak istediği kişiyi anında işe alabilecek. Etkinlikler, sosyal medya üzerinden de #GençlerİşverenlerleBuluşuyor, #İstihdamZirvesi hashtag’leri ile takip edilebilecek. Yenikapı Metro ve Marmaray’dan Fuar alanına yarım saat aralıklarla ücretsiz İ.E.T.T otobüsleri hizmet verecek.

CEZA VE CAN BONOMO İLE EĞLENCE DE BU ZİRVEDE

Ana temanın iş ve istihdam olan fırsatlar zirvesinde gençleri, Kişisel Gelişim Seansları, Eğlenceli Spor ve Kültür Aktiviteleri ve Konserlerle dopdolu bir program bekliyor. Gençler; saat 18.00 sonrası ilk gün “Ufuk Beydemir” ve “Ceza” konseri, ikinci gün ise “Yedinci Ev” ile Can Bonomo konserleri ile coşacak. İstanbul İstihdam Zirve ve Fuarı ile ilgili detaylı bilgiler, katılımcılar, kayıt ve program akışı, https://istihdamzirvesi.com/ portalından edinilebiliyor.

PROGRAM AKIŞI

1. GÜN OTURUMU - 03.06.2022

10.00:

Açılış konuşması: Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı, İK ve Organizasyon Yönetimi

10.30-11.30:

İstanbul’da Gündem: İşsizlik ve İstihdam - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Dr. Necdet Kenar - Bölgesel İstihdam Ofisleri/Danışman

Katılımcılar: Banu Saraçlar- İSPER AŞ Genel Müdürü, Buket Çelebiöven - PERYÖN Başkanı, Emin Çapa – Gazeteci, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü

Kariyer Yönetiminde Networking - Kişisel Gelişim-Salon C:

İdil Türkmenoğlu - Bağımsız YK Üyesi/Yazar/Öğretim Görevlisi

12.00 – 13.00:

Yeşil İstihdam Fırsatları ve Sürdürülebilir Kalkınma - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Prof. Dr. Ayşen Erdinçler - İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan

Katılımcılar: Gülşah Öztürk - Siemens Türkiye Sürdürülebilirlik Koordinatörü, Halil Demirdağ -Smart Solar Yönetim Kurulu Başkanı, Numan Özcan - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü, Dr. Tuğba Ağaçayak - Çevre Mühendisi/İklim Bilimci/Arçelik Kıdemli Uzmanı

Perakende Ticaret - Sektör Buluşmaları-Salon B:

Moderatör: Burak Ünaldı -Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Genel Sekreteri

Katılımcılar: Başak Kavaklı Bilgin - Boyner Büyük Mağazacılık AŞ İK Direktörü, Ozan Akın MİGROS İK ve Akademi Direktörü, Selim Arda Üçer - Penti İK Genel Müdür Yardımcısı, Yeşim Çokeker - Defacto İK Genel Müdür Yardımcısı

Değişen İstihdam Modeli ve Yeni Öğrenme Teknikleri - Kişisel Gelişim-Salon C:

Dr. Ecmel Ayral - UnLearn Akademi Kurucu Üye

13.30 – 14.30:

Teknoloji ve Bilişim - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Dr. Erol Özgüner - İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı

Katılımcılar: Arzu Akkaya - Fortinet Genel Müdürü, Cengiz Gürer - Boyner Group IT ve Teknolojiden Sorumlu Bşk.Yrd. ve OmniChannel Genel Müdürü, Güngör Kaymak - HPE Türkiye Genel Müdürü, Levent Özbilgin- Microsoft Genel Müdürü

Gastronomide Gelecek Var mı? - Sektör Buluşmaları-Salon B

Moderatör: Cenk Akın - BELTUR AŞ Genel Müdürü

Katılımcılar: Ayşe Erdem - Tab Gıda İK Koordinatörü, Feride Düzdüran Gündüz - Sodexo İK Direktörü, Nilüfer Değirmenci - Domino’s Pizza İK Direktörü, Yeşim Meriç - COOKSHOP Kurumsal Yönetim ve İK Direktörü

Bir Marka Olarak Sen - Kişisel Gelişim-Salon C

Özlem Sökmen - Personel Best ve Jean&Ginger Kurucusu

15.00 – 16.00:

İBB Başkanı Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nun Gençlerle Buluşması/Konuşması

16.00 – 17.00:

İstihdama Yön Veren Şirketler - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı, İK ve Organizasyon Yönetimi

Katılımcılar: Demet Özdemir - Genç Başarı Vakfı YK Üyesi, Hüseyin Kadri Samsunlu - İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü (CEO), Nevzat Aydın - Yemek Sepeti Kurucusu

E-Ticaret - Sektör Buluşmaları-Salon B

Moderatör: Hakan Kaplan - İstanbul Senin Koordinatörü

Katılımcılar: Derya Er Gidirişlioğlu - Trendyol İK Direktörü, Gaye Kaleağası - Hepsiburada İK Direktörü, Fatih Gencer - Vodafone Pazaryeri Kategori Kıdemli Müdürü, Murat Karakaş - Sahibinden.com Organizasyonel Gelişim ve İK Analitiği Direktörü, Ramazan Altınay - n11 Tedarik Zinciri Direktörü

Yolun Başındayken - Kişisel Gelişim-Salon C

Dr. Görkem İldaş - Yapımcı/Akademisyen

2. GÜN OTURUMU – 04.06.2022

10.00:

Gençliğimiz Var - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Zeynep Neyza Akçabay - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Katılımcılar: Dr. Canan Aratemür Çimen - Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü, Ebru Demir - Bölgesel İstihdam Ofisleri Koordinatörü, İlker Öztürk - İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürü, İsmail Tanilli Kimverdi - İSPER AŞ Eğitim Gelişim Müdürü

Sağlık ve ilaç - Sektör Buluşmaları-Salon B

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit - İBB Sağlık Dairesi Başkanı

Katılımcılar: Cenk Sandıkçı - Acıbadem Grubu İK Direktörü, Güldane Yakalı - Medicana Sağlık Grubu İK Direktörü, Elif Aydın - Memorial İK Grup Direktörü, Senem Birim - Sanovel İK Direktörü

Kariyerde Başarı ve Mutluluğun Zihin Kodları - Kişisel Gelişim-Salon C

Dr. Çağlayan Aktaş - Pozitum Eğitim Danışmanlık Kurucu Ortağı

11.00-12.00:

Gençlerin Kariyer Umutları: Ne umduk ne bulduk? - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Zeynep Aydemir - PERYÖN Genç YK Sözcüsü/Tofaş İK İş Ortağı

Katılımcılar: Özlem Alimuto - PERYÖN Genç YK Üyesi/Arçelik Yetenek Bulma ve İşveren Marka Yöneticisi, Göksu Beste Korkmaz - PERYÖN Gönüllüsü, Aleyna Bese - Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Finansal Raporlama ve Bütçe Sorumlusu, İlk Fırsat Programı Katılımcısı Ali Candaş Korkmazaslan - Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrencisi Genç TÜRKONFED Katılımcısı

Sanayi Sektöründe Kariyer: Metal, Otomotiv, Kimya - Sektör Buluşmaları-Salon B

Moderatör: Özlem Güçlüer - Otomotiv Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri

Katılımcılar: Tolga Görgülü - Oyak Renault İK Direktörü, Turgay Demirci - Öztiryakiler İK Müdür Yrd., Gökhan Okutan - Akkim İK Direktörü

Hayatın Direksiyonuna Geç - Kişisel Gelişim-Salon C

Kemal İslamoğlu - Şapka Danışmanlık Eğitmen,Danışman ve Takım Koçu

13.30-14.30:

Dikkat Girişimci Var! - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Mehru Aygül - Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü

Katılımcılar: Berkin Toktaş - Revo Capital Kurucu Ortak, Bilal Kök - BONTE Kurucusu, Fevzi Güngör - Ödeal Kurucu Ortağı, Güvenç Sözen - Girişimcilik ve Teknoloji Merkezleri Genel Koordinatörü, Özer Fırat - Marketyo Kurucu/CEO

Bilişim - Sektör Buluşmaları-Salon B

Moderatör: Meltem Bağdatlı - TÜBİSAD Genel Sekreteri

Katılımcılar: Merve Engindeniz - Paycore İK Genel Müdür Yrd., Dr. Muhittin Sayın - Turknet İletişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Nebahat Kesgin - Logo İK Direktörü, Tülay Cerit Tiryaki - Koç Sistem İK Direktörü

Global ve Dijital Dünyada Fırsatlar Nasıl Kazanılır? - Kişisel Gelişim-Salon C:

Barkın Özdemir- Yazar/Stratejist/Maceraperest

15.00-16.00:

Yeni Nesil Teknolojilere Hazır mısın? Metaverse, Yapay Zeka, Blokchain - Ana Oturum-Salon A

Moderatör: Harun Esur - Kozmot Bilgi Teknolojileri Başkanı

Katılımcılar: Dr. Bora Erdamar - Bahçeşehir Üniversitesi BlockchainIST Merkezi Direktörü, Hürcan Coşkun - Bosphorus Analytica Kurucu Ortağı, Doç. Dr. Leyla Türker Şener - TetFit&ROTA META CEO

Finansal Hizmetler ve Denetim - Sektör Buluşmaları-Salon B:

Moderatör: Nejat Bilginer - Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İK Çalışma Grubu Bşk.

Katılımcılar: Gülfer Irmak - Deloitte DRT Ortağı, Muzaffer Hacıoğlu - QNB Finansbank Organizasyon, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü, Nazlı Şenyiğit - ING BANK İşe Alım Müdürü, Okan Can Taşkın - Aksigorta Yetenek Yönetimi Müdürü.

Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri - Kişisel Gelişim-Salon C

Başak Sevinç - İBB İştirakler İşe Alım Müdürü, Bahtiyar Gencer - İBB İştirakler İşe Alım Projeler Yöneticisi

16.30-17.30:

Yeni Başlayanlar için Nesil Farkı - Ana Oturum-Salon A

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)