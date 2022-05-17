banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.411,75
ALTIN
929,64
DOLAR
15,76
STERLİN
19,75
EURO
16,68
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya yatırdı
Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını masaya...
Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor
Son Dakika
Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs Hemşirelerinin Gününü Unutmadı
Avrasya Hastaneler Grubu 12 Mayıs...
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
Son Dakika
İstanbul Times Tv Özel ve...

Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor

Gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma- Gençlik Ve Spor Bayramını kutlamaya sayılı günler kala yaptığımız sokak röportajlarında gençlerin büyük bir kısmı fırsat olması durumunda yurt dışına gideceğini söylüyorlar.

17 Mayıs 2022 Salı 11:02
Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor
banner171

GENÇLERİN BIRAKIN ASGARİ ÜCRET İLE,AYLIK 10 BİN LİRA MAAŞ ALSALAR BİLE BU ŞARTLAR ALTINDA EVLENİP EV KURMALARI İMKANSIZ …

Son yılarda konut ve kira fiyatlarındaki astronomik artışların yanı sıra beyaz eşya ,elektronik ve mobilyadaki yüksek fiyatlar karşısında aile desteği olmadan gençlerin kendi imkanlar ile ev kurup evlenmeleri zorlaştığı için evlilik yaşı her sene daha da yükseliyor.

YAŞAM ŞARTLARI HERKES İÇİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA SORLAŞIYOR…

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber Youtube kanalı olarak İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere ülkemizin birçok ilinde yaptığımız sokak röportajlarında gençlerin büyük bir kesimi imkan olması halinde yurt dışına gidebileceği söylüyor.

Bunun altında yatan en önemli gerekçe ise Türk parasının alım gücünün çok düşük olmasından kaynaklandığı biliniyor.Son bir sene içinde Türk parası döviz karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı.

EVET BÜTÜN DÜYADA HERŞEYİN FİYATINDA ARTIŞ VAR AMA TÜRKİYE DE ARTIŞ ORANI DAHA FAZLA …

Bütün dünyada her şeyin fiyatında artış var ancak ülkemizde bu artış oranı diğer ülkelere göre daha fazla.

Örnek vermek gerekirse Almanya da akaryakıt 1.50 Eurodan 2.25 oldu yani artış oranı % 50 biz de ise 6 TL idi 23 TL oldu artış oranı ise % 300 ‘e yakın odu.

Şu an Almanya da petrol fiyatının 1.65 ile 1.70 Euro civarında olduğu söyleniyor.

Bu aşırı fiyat artışlarının ve plansız göçmenlerin varlığı halkımızın tepkisi ile sık sık karşılaşıyor.

BU İŞİ SİYASİ DEĞİL EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİR …

Ak Partililer ve Ak Partiye o veren seçmenlerin bir kesimi bu artışları küçük görerek ve tos pembe bir tablo çizmesi soruna çözüm olmuyor. Diğer tarafta ise muhalefet partileri ve muhalefete oy veren seçmenlerin her şeyin sorumlusu Ak Partiymiş gibi bir tablo çizmeleri de yine soruna çözüm olamıyor.

Özetle bu işe siyasi olarak bakmak doğru değil. Devlet millet ele vererek en az hasar ile nasıl aşarız diye düşüp çareler aramak daha doğru olduğunu düşünmek gerekir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.05.2022 11:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi Bayramlaştı
Saadet Partisi Bayramlaştı
Banka Taşıma Şirketleri
Banka Taşıma Şirketleri
Psikolog Büşra Ay: Psikolojik Destek Almaktan Çekinmeyin
Psikolog Büşra Ay: Psikolojik Destek Almaktan Çekinmeyin
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanalları Halkın Nabzını Tutmaya Devam Ediyor …
Gazeteciler rüzgara karşı yürümelidir!(VİDEOLU)
Gazeteciler rüzgara karşı yürümelidir!(VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169