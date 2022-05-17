Gençler 19 Mayıs’a Buruk Giriyor

GENÇLERİN BIRAKIN ASGARİ ÜCRET İLE,AYLIK 10 BİN LİRA MAAŞ ALSALAR BİLE BU ŞARTLAR ALTINDA EVLENİP EV KURMALARI İMKANSIZ …

Son yılarda konut ve kira fiyatlarındaki astronomik artışların yanı sıra beyaz eşya ,elektronik ve mobilyadaki yüksek fiyatlar karşısında aile desteği olmadan gençlerin kendi imkanlar ile ev kurup evlenmeleri zorlaştığı için evlilik yaşı her sene daha da yükseliyor.

YAŞAM ŞARTLARI HERKES İÇİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA SORLAŞIYOR…

İstanbul Times Tv Özel ve İstanbul Times Haber Youtube kanalı olarak İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere ülkemizin birçok ilinde yaptığımız sokak röportajlarında gençlerin büyük bir kesimi imkan olması halinde yurt dışına gidebileceği söylüyor.

Bunun altında yatan en önemli gerekçe ise Türk parasının alım gücünün çok düşük olmasından kaynaklandığı biliniyor.Son bir sene içinde Türk parası döviz karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı.

EVET BÜTÜN DÜYADA HERŞEYİN FİYATINDA ARTIŞ VAR AMA TÜRKİYE DE ARTIŞ ORANI DAHA FAZLA …

Bütün dünyada her şeyin fiyatında artış var ancak ülkemizde bu artış oranı diğer ülkelere göre daha fazla.

Örnek vermek gerekirse Almanya da akaryakıt 1.50 Eurodan 2.25 oldu yani artış oranı % 50 biz de ise 6 TL idi 23 TL oldu artış oranı ise % 300 ‘e yakın odu.

Şu an Almanya da petrol fiyatının 1.65 ile 1.70 Euro civarında olduğu söyleniyor.

Bu aşırı fiyat artışlarının ve plansız göçmenlerin varlığı halkımızın tepkisi ile sık sık karşılaşıyor.

BU İŞİ SİYASİ DEĞİL EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİR …

Ak Partililer ve Ak Partiye o veren seçmenlerin bir kesimi bu artışları küçük görerek ve tos pembe bir tablo çizmesi soruna çözüm olmuyor. Diğer tarafta ise muhalefet partileri ve muhalefete oy veren seçmenlerin her şeyin sorumlusu Ak Partiymiş gibi bir tablo çizmeleri de yine soruna çözüm olamıyor.

Özetle bu işe siyasi olarak bakmak doğru değil. Devlet millet ele vererek en az hasar ile nasıl aşarız diye düşüp çareler aramak daha doğru olduğunu düşünmek gerekir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)