Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …

GENÇ YATIRIMCIDAN ÖNEMLI YATIRIMLAR

İsaat sektorune onemli yatrimlar yapan genç iş insanı gelecekteki hedeflerine uzlaşmak adina Kentsel dönüşüm kapsaminda önemli projelere imza atarak yaşanabilir gorsel ve estetik konutlar inşa eden Sancak İnşaat’ yönetim kurulu başkanı genç yatrinmci Sancak Engin kendi öz kaynakları ile yeni projeler inşa edip satışa sunmanin yanında yerinde dönüşüm ve yerinde yenileme adi altında önemli projelere imza atarak firma olarak her geçen gün daha da büyümeye ve kurumsallaşmaya devam ediyor.

İstanbul Times Röportaj / Hüseyin Çetiner

SANCAK ENGiN İSTANBUL TİMES GAZETESİ VE İSTANBUL TİMES TV GENEL YAYIN YÖMETMENİ HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Bizler firma olarak yeni nesil projelerimiz ile halkımızın yaşamına değer katmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Kurumsal bir firma olduğumuz için misyon ve vizyonumuz doğrultusunda bundan sonraki surectede şirketimizi daha üst seviyelere taşımak adına inşaat sektöründe birçok yeni projeye imza atarak ülke içerisinde yeni istihdam kaynakları oluşturmaya devam edeceğiz dedi.

SEKTÖRÜN İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ HAKKINDA DA KONUŞAN İŞ İNSANI İNŞAAT SEKTÖRÜNE DAİR ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Genç yaşında önemli başarılara imza atan İş insanı "Sancak Engin“ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sektörü Desteklemeli diyerek.”Röpörtaja şöyle devam etti ” günümüzde inşaat sektöründe artan maliyetlerin çalışmaları olumsuz etkilediğini ve projelere yeterli seviyede destek sunulmadığına dikkat çekerek artan maliyetlerden dolayı orta ve alt gelir grubu halkımızın ev sahibi olması nerede ise imkansız hale gelecektir dedi.

Engin,artan maliyetlerden dolayı sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Bu şartlar altında sektör olarak belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşmamız zorlaşıyor dedi.

Bu sebeple sektörde yer alan firmaların belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli desteklerin verilmesi şarttır diyerek kentsel dönüşüm kapsamında inşaat firmalarının yeterli yenileme seviyelerine ulaşabilmesi için orta ölçekli firmalara mutlak destek

verilmelidir diyen genç yatirimci Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuya özen göstermesinin sonucunda inşaat sektöründe beklenen verim ve istihdam kaynakları artacaktır dedi.

Genç yatirimci Sancak Engin İnşaat sektörünün devlet büyükleri tarafından desteklenmesi durumunda kentsel dönüşüm kapsamında uzun ömürlü ve dayanıklı,akıllı konutlar üretebileceklerini söyleyerek Sektörün Öncüsü Olma Hedeflerimizi Sürdüreceğiz dedi .”

Her ne kadar sektöre devlet desteği konusunda yeterli takviyeler yapılmıyor olsa da günümüzde popülerliğini koruyan ve her geçen gün arttırmaya da devam eden inşaat sektöründe firmamız adına koyduğumuz hedeflerimizi sürdüreceğiz diyen iş insanı"

sözlerine şöyle devam etti; geçmiş yıllarda gerek bakanlığımız gerekse sektörün öncü firmalarıyla birlikte yaptığımız ortak çalışmalar sayesinde sektörün öncüsü olma hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize inanıyorum.

Biz bu konudaki çalışmalarımızı her zaman olması gereken seviyelerde tutarak hedeflerimizi ona göre belirliyoruz.

Bütün ekiplerimiz alanında profesyonel,ve son derece tecrübeli personelden oluşmaktadır.Sektörde gerekli bilgi ve birikime sahip olduklarını belirterek bundan sonraki süreçte geçmişte olduğu gibi başarı odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirten iş insani Sancak Engin İstanbul’un Sultangazi ilçesinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yap sat ve kentsel dönüşüm adı altında ilçede başarılı ve önemli projelere imza atarak bu projelerin birçok kişi tarafından beğeniliyor olması, marka bilinirliği ve popülerliği konusunda önemli katkılar sunarken halkın sağlam temellere dayanan yapılarda oturmasını sağlıyor.

İstanbul Times Gazetesi olarak Sancak İnsaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yönetim kurulu başkanı Sancak Engin başta olmak üzere başarılı mimarlara,mühendislere ve emek veren herkese başarılar dilerken hepsine teşekkür ederiz.

Sancak Engin röpörtajda kendilerine güvenen ve inanan butun herkese teşekkür ederek sozlerini tamamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)