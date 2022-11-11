Genç nüfusta işsizlik arttı, işsizlik yeniden çift hanede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak paylaşılan Türkiye İşgücü İstatistikleri Eylül 2022 istatistikleri açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaşlardaki kişilerde işsiz sayısı 2022 Eylül ayında, 2022 Ağustos ayına göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. İstihdam oranlarına bakıldığında ise, istihdam edilenlerin sayısının 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişiye ulaştığı gözlemlenirken, istihdam oranının ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 olduğu kaydedildi.

Atıl işgücü oranı arttı

Türkiye İşgücü İstatistikleri Eylül 2022 istatistiklerine göre 15-24 yaş arasındaki istihdam oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 30,6 olarak gerçekleşti. TÜİK 2022 Eylül verileri üzerine konuşan Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, “Geçtiğimiz aya kadar gerek maaş iyileştirmeleri gerek sektörlerin çalışma şartlarında çeşitli iyileştirmeler yapmasıyla birlikte insanların işgücüne katılımı artıyordu. Hatta bu sayede Ağustos ayında dört yıl aradan sonra ilk defa işsizlik oranı tek haneye inmişti. Ancak dünyada yaşanan resesyon endişesi karşısında çeşitli sektörlerin durgunluk yaşaması ve ekonomik olarak küçülme önlemleri alması sonucunda bir yandan işten çıkarmalar yaşandı bir yandan da insanların işgücüne katılım oranı azaldı. Birçok sektörün iş süreçlerini yürütebilmesi için çalışan arayışı sürüyor fakat yaşanan enflasyon sebebiyle insanlar daha iyi ekonomik koşullar bekledikleri için bu arayışlara çok fazla olumlu dönüş yapmıyor.

Genç nüfusta işsizlik artışa geçti

TÜİK, Eylül ayında istihdam oranının yüzde 47,6, işgücüne katılma oranını ise yüzde 52,9 olarak gerçekleştiğini bildirdi. İşgücü 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile işsizliğin yeniden çift haneli rakamlara çıkmasında etkili oldu. Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, yeniden artan işsizlik rakamlarıyla ilgili, “Geçtiğimiz ay TÜİK işsizlik oranını 9,6’dan 9,8’e revize etmişti. O sebeple işsizlik küçük bir rakamda bile artmış olsa tekrar çift haneli rakamlara çıkmış oldu. Genç nüfusta geçtiğimiz aya kadar yaşanan işgücüne katılım işsizlik oranlarının azalması konusunda umut veriyordu ancak Eylül ayında yaşanan 1,2 puanlık artış yeniden çift haneli rakamların oluşmasında etkili oldu tabii. Bununla birlikte zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının Eylül ayında 0,4 puan artarak 20,3 olması da mevcut rakamların oluşmasına etki etti” dedi.

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