Genç Akademi artık İslambey'de, Özak Kültür Merkezi'nde

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Özak Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı sponsorluğunda yapımı tamamlanan ve Genç Akademi’nin eğitim faaliyetlerini sürdüreceği Özak Kültür Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



İslambey Edebiye Caddesi üzerinde bulunan merkezin açılışı için düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Fatih Keresteci, Belediye Başkan Yardımcıları, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende kürsüye gelen Başkan Deniz Köken şunları söyledi:

"7 ay boyunca her hafta bir açılışımız var. Bu gün de burayı gençler için açıyoruz. Burada gençlere KPSS’den ALS’ye, meslek edinme kurslarından hobi edinme kurslarına kadar bir çok konuda hizmet verecek bir gençlik akademisi oluşturmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz, gençler kendi mekanlarımızda eğitim görsünler, buraları kendi evleri gibi kullansınlar.

"ÖZAK SPONSORUMUZ OLDU”

Eyüpsultanlı gençlerin tamamının kullanabileceği merkezi bir yerde. Böyle bir mekanı gençlerimizle buluşturalım istedik. Bu konuda sağolsun ÖzakSev Vakfı da sponsor oldu. Ne yaparsak bu şehir ve sizler için yapıyoruz"

KAYMAKAM İHSAN KARA: GENÇLERİMİZE HER GÜZELLİK LAYIKTIR

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara yaptığı konuşmada, "Gerçekten çok büyük bir emek, güzel bir faaliyet. Gençlerimize her güzellik layıktır. Gençlerin işini kolaylaştırmak adına çok şeyler yapılıyor. ÖZAK gurubunu ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere belediye mensuplarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Fatih Keresteci ise, "Bu hizmet imkanını bize sundukları için başta Belediye Başkanımız ve tüm belediyedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, öğrencilerle birlikte kurdele kesilerek açılış yapıldı. Sonrasında törene katılanlar binayı dolaştı.

GENÇLERİN ÜRETKENLİK STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR

Eyüpsultan’da öğrenim gören veya Eyüpsultan’da ikamet eden liseden mezun olmuş ve üniversiteye giden öğrenciler için geliştirilmiş özel bir birim olan Genç Akademi öğrencilere uzmanlaşacakları alanın dışında yeni şeyler kazandırmayı amaçlıyor.

Esnek bir yapılanma ve çalışma modeline sahip olan Genç Akademi, sahadan gelen taleplere göre araştırma alanları oluşturularak, sanatsal ve kariyere yönelik desteklerle gençlerin üretkenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

