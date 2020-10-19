Gemlikli Zeytin Üreticisine De İbb’den Destek

Gemlik Belediyesi’nin üreticinin zararını karşılamak için piyasanın iki katı fiyatına aldığı ve işlediği 40 tona yakın zeytin yağının bir kısmını İBB satın aldı. İBB, destek hizmetlerinde kullanılacak olan zeytinyağı, internet üzerinden de satışa sunacak.

İnsan sağlığının önemli bir parçası zeytinin en tanınan markasına sahip olan Gemlikli üreticiler, dolu yağışının da etkisiyle bu yıl mahsulünün çoğunu kaybetti. Piyasa fiyatının 2 TL’ye düşmesiyle birlikte toplama giderini dahi karşılamakta zorlanan üreticinin imdadına Gemlik Belediyesi koştu. Zeytin üreticisinin elinde kalan 200 tona yakın ürünü Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan,4 TL’ye satın aldı. Bu ürünün işlenmesi sonucu 40 ton zeytinyağı elde edildi. Ancak ortaya bir önemli maliyet de çıktı. Gemlik Belediyesinin bu mali yükünü hafifletmek amacıyla İBB devreye girdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

ALIN TERİ ÖDENDİ

Bursa CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın daveti üzerine bölgeye giden CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın, Gemlikli zeytin üreticileri ile köy kahvelerinde buluştu. Gemlikli zeytin üreticisi, yakın zamanda etkili olan yoğun dolu yağışı sebebiyle ürününün yüzde 50 ile yüzde 85’ini kaybettiğini belirten Günaydın, bu durumun müdahaleyi mecburi kıldığını anlatarak, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan’ın da kamu yöneticisi sıfatıyla bu doğru işlemi yaptığını söyledi. Davet üzerine bölgeye gittiğini, üreticilerle buluştuğunu, durumu yerinde incelediğini de sözlerine ekleyen Günaydın, şunları dedi:

“Üretilen zeytin yağının bir bölümünü İBB uygun fiyatlarda almaya karar verdi. Ödemesi de yapıldı. Gemlikli köylümüzün, alın terinin karşılığını almasına İBB böylece katkı sağladı. Onların sevincine tanık olmaktan büyük memnuniyet duydum. Doğrusu İBB ve Gemlik Belediyesi böylece kır ve kent dayanışmasının iyi bir örneğini sergilemiş oldular. Bu tür dayanışmalar Türkiye’mizi güzelleştiriyor.”

ONLİNE SATIŞI DA OLACAK

Günaydın’ın verdiği bilgiye göre, Gemlik Belediyesi, üreticiden satın aldığı zeytini soğuk sıkım işlemine tabi tutarak elde ettiği 40 ton zeytinyağının asit oranı 0,8 düzeyinde. Bu kalitedeki yağın 3 tonunu satın alan İBB, hem Gemlik Belediyesinin mali yükünü hafifletti hem de kendi destek hizmetlerinde bu ürünü kullanma şansı yakaladı. İBB, kendi kullanımından fazlasını ise kurulmak üzere olan online platformda satışa çıkaracak. İBB, bu satışların seyrine göre, gerektiğinde daha çok miktarda zeytinyağını Gemlik üreticisinden almaya da devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)