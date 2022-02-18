Gelin Canlar Bir Olalım

İLLET ZİLLET,YAVŞAK,BAŞ ÇALAN VS.VS. BUNLAR İYİ DEĞİL…

Biz haberimizde hiçbir genel başkan veya topluma mal olmuş başka bir kişinin adını zikrederek haberimiz ile çelişmemek için kimseyi isim vererek suçlamak,istemeyiz. Zaten örnek olarak vereceğimiz cümleleri verdiğimiz zaman hangi sözün hangi siyasiye ait olduğunu biliyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Şu an yeni seçim sistemine uygun olarak siyasi partiler seçim öncesi ittifak yaparak güçlerini bir araya getiriyorlar.

Örnek vermek gerekirse Ak Parti,MHP ve Büyük Birlik partisi Cumhur İttifakını , CHP,İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti de Millet ittifakını meydana getirdiler. Cumhur ittifakının ortakları sık sık Millet ittifakına İlet Zillet tanımlaması yapyırlar.

TDK ye göre İllet:hastalık ve dert demek, Zille ise:hor görme,horlanma,aşağılanma,alçalma, şeklinde tarif ediyor. Bu tanımlama ile rakiplerini ayrıştımaları hiç doğru değil.

Hakeza bir parti genel başkanın “yavşak” tanımlaması kullanması,bir diğerinin Baş çalan gibi rakibini küçülten yaklaşımları toplumun alt kesimine tekme ve yumruk olarak yansıyor.

Siyasiler sakin olmalı, konuştukları sözlerinin idare ettikleri vatandaşa nasıl yansıyacağını iyi hesap ederek ona göre konuşmalarım herkesin yararınadır.

SEÇMEN KAVGA DEĞİL KENDİSİNİ DAHA İYİ İDARE EDECEK SİYASETÇİLER İSTİYOR…

Yayın Grubu olarak son 2 ay içinde ülkemizin 7 bölgesinde yer alan en büyük şehirleri ve Trakya’nın en büyük ili Tekirdağ’a giderek halka gündem ile alakalı sorular sorduk.

Her yerde de halk’ın dediği şu biz siyasilerimizi kimseye yararı olmayan kavga etsinler diye seçip göndermiyoruz .Bizim sorunlarımıza çözüm bulsunlar diye gönderiyoruz diyorlar.

hayat pahalığının zirve yaptığı bugünlerde halk siyasilerin sorunlarına çözüm bulmalarına zaman harcamalar gerekirken birbirleri ile kavga etmelerini doğru bulmuyor.

KİM KAVGASIZ VE HALK YARARINA ÇALIŞIRSA O KAZANIR

Bazı kişiler parti idarecilerinin rakip parti hakkında sert ve kırıcı ifadeler kullanmasından memnun olsa da genel olarak halkın büyük çoğunluğu artık bağıran,çağıran rakiplerine hakaret eden siyasetçiler istemediği görülüyor.Kim gönül yaparsa,kim tatlı dil kullanırsa,kim halkın sorunlarına çözüm olacak planlar üretirse o kazanır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)