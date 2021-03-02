Gelecek Seçimde Çok Sürprizler Olabilir…

AK PARTİ 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNE GÖRE % 13 DÜŞÜŞTE…

Acılar,Bahçeliveler,Bakırköy,Zeytinburu,Küçükçekmece,Üsküdar,Pendik,Kartal,Ümraniye ve Kadıköy’den oluşan 10 ilçede yaptığımız sokak röportajlarında seçmenin ilginç cevapları milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İSTANBUL’DA BİN KİŞİYE BU PAZAR GÜNÜ BİR ERKEN GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ ANKETİMİZİN KAYBEDENİ HANGİ PARTİ OLDU ?

Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner tarafından 27 Ocak 2021’de Avcılar ilçesi ile başlayıp 17 Şubat 2021’de Kadıköy ile biten ve 5’ i CHP li, 5’i Ak Partili olan toplam 10 ilçede 1.002 kişiye bu pazar günü bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorulan soruda seçmenin hangi partiye ne kadar oy verildiği merak konusu oldu...

TIMES TV ÖZEL YOUTUBE KANALI SOKAĞIN NABZINI BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR...

En son yapılan 24 Haziran 2018 ‘de yapılan genel seçimde hangi parti İstanbul’da ne kadar oy almıştı ?

24 Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları

Ak Parti % 42.7,CHP, % 26.4, HDP: % 12.7, MHP. %. 8.3 :İYİ PARTİ %. 5.2

27Ocak 17 Şubat İstanbul Times Anket

AK PART % 29.7

CHP % 25.7

MHP % 2.6

İYİ PARTİ % 5.2

HDP % 6.7

KARARSIZLAR % 28.80



27 Ocak ile 17 Şubat 2021’de yapılan ankette iki şey belirgin olarak dikkat çekiyor. Bunlardan birisi siyasi partilerin yaptığı veya yapamadığı çalışmalarından dolayı seçmenin hayal kırıklığı yaşadığı için soru sorduklarımızdan % 28.80’in kararsız demesi dikkatlerden kaçmadı.

Diğer dikkat çeken önemli bir detay ise Ak Parti’nin en son genel seçim olan 24 Haziran 2018 seçiminde aldığı % 42.7 oyun bizim anketimizde % 29.7 ye düştüğünü ortaya koydu.MHP’nin ise adeta İstanbul’da eridiğini ortaya koydu.

Son genel seçimde İstanbul’da % 8.3 oy alan MHP’nin bizim ankette ise sadece % 2.6 çıkması gözlerden kaçmadı.

İyi Parti’nin oyu ise % 8 den Yüzde 5.2 ye düştü.CHP’nin ise minik bir düşüş yaşasa da 2018’de aldığı oyun hemen hemen aynısını aldığı görüldüğünden yapılacak olan ilk genel seçimde CHPnin Kârlı çıkacağı yorumlarına neden oldu.

KARARSIZ OYLAR DAHA ÇOK HANGİ PARTİYE GİDER?

Sokakta soru sorduğumuz seçmenlerin yüzündeki ifadelere bakılacak olursa kararsızların daha çok iktidar’dan umduklarını bulamayan semenin muhalefet partilerinden dertlerine deva olacak çareler sunanlara oy verme eğiliminde olduğu izlenimi veriliyor.

Ancak muhalefet partileri seçmene umut verecek çalışma ve çıkışlar yapamazsa iktidar akla ve cebe yatkın projeler geliştirirse kararsızların oyunu alabilir.Seçimin sonucu kararsızların kime oy vereceği belirleyecek.

İSTANBUL’U KAYBEDEN TÜRKİYE’Yİ KAYBEDER...

Ak Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan daha önce yaptığı bir çok konuşmasında İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder demişti...

Ak Parti İstanbul’da hem 31 Mart 2019’da hem de 23 Haziran 2019’da 2 kez yapılan yerel yönetim seçiminde kaybetti.

kaybetme silsilesi yapılacak ilk genel seçime yansır mı yansımaz mı bilinmez ama seçimi kazanmak Ak Parti için kolay görünmüyor...

SEÇMEN MUHALEFETİN VAAD VE KONUŞMALARINDA HOŞNUT DEĞİL

Bin kişiye soru sorup gözlerinin içine bakan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi “ Yaptığımız bütün sokak röportajlarında çanak soru sormadık...

Hiç bir partiye ayrıcalık yapmadık. Amacımız İstanbul seçmeninin ilk seçimde hangi partiye oy vereceğini öğrenmek için pandemi döneminde bile canımızı riske atarak çalışmalarımıza durmaksızın devam ettik...

ilçede yaklaşık olarak 100’er kişiye bu pazar erken genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye sorduk...Çok ilginç ve enteresan cevaplar aldık... Ak Parti 19 yılda güzel çalışmalara imza attı...

Ancak 2010 yılından sonra bir çok konuda Ak Parti değişime uğradı...Özellik uzun süre O zaman adı Cemaat olan şimdi ki adı FETÖ olan örgüt ile TSK ve Yargı da önemli değişiklikler yaparak demokratik ülkelerde olduğu gibi TSK nın hükümetin emrine girmesi sağlandı…

Yargı da yapılan değişim ve operasyonlar ile de yargı da fazlası ile siyasallaştı. Eskiden yargı hükümet karşıtı idi şu anda hükümetin çok içinde bir resim çiziyor....

Sağlıklı bir yargı ne hükümet karşıtı olmalı, nede hükümetin emrinde. Sadece Adaletli bir yargı dağıtmak için çaba sarf etmeli…

Cumhurbaşkanını koruma kanunu ilk çıktığı günden bu yana ilk kez bu kadar çok kullanıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vekalet verdiği bazı avukatlar başta Gazeteciler olmak üzere bir çok kişiye kâbus denecek zorluklar yaşattıklarını bizde Hak etmediğimiz şekilde Hapis ve para cezaları alarak sıkıntı ve üzüntülü bir süreci yaşıyoruz…

Darbeci Kenan Evren’in kendisini korumak adına 1982 Anayasasına koydurduğu Cumhurbaşkanını koruma kanunu aynen durduğu halde yapılan yasal değişiklik ile Cumhurbaşkanını aynı zamanda Parti genel başkanı olması için yasal değişiklik yapıldı. Bu durum halkın başında DEMOKLES’in Kılıcı gibi duruyor…

ERKEN SEÇİM KAPIDA MI…?

Hükümet ve ortağı MHP’ her ne kadar erken seçim olmayacak her şey zamanında olacak derse de ekonomik ve siyasi şartlar bir sene içinde mutlaka bir erken genel seçim’in kaçınılmaz olduğu ayan beyan bir şekilde ortada.

Ekonomi ve dünya siyasetini takip etmeyen seçmen seçim demek masraf demektir o vakit seçim erken yapılmazsın diyor.

Oysa ki hükümet bu şartlar altında rahat bir şekilde ülkeyi yönetmekte zorlandığı için bir şekilde kendisi erken seçimi istemek zorunda kalacak.

İstanbul Times Yayın Gurubu olarak önceki yıllarda yapılan erken seçimlerde mevcut olan ortam şu an aynen yaşanıyor.

Ak Parti’nin pandemi ortamında bile günde 3 / 4 ilde kongre yapması ve genel merkez kongresini de Mart 2021 içinde yapacak olması erken seçimin ayak sesleri olarak karşımıza çıkıyor.

AK PARTİ EN ZOR SEÇİMİNİ YAŞAYABİLİR

Hayat pahalığı ve Ak Parti üst düzey yöneticilerinin kullandığı dil seçmenin oy verme tercihini başka yönde kullanmasını sağlayabilir. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli cadde ve sokakları altın kaplama yapsanız bile halkın gönlünü yapmadıktan sonra yaptığınız çalışma bir anlam ifade etmez diyordu ama şu an ne yazık ki Ak Parti kendi emektarlarının gönlünü yapmak bir yerde bir çok gönlü yerle bir etmiş durumda.

Özetle yapılacak olan ilk genel seçim Ak Parti için zorlu bir seçim olacak gibi görünüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)