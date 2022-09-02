Gelecek Partisi’nden Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Hazırlık Kursu

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İlçe Başkanlığında düzenlenecek olan ek ders kursları, her cumartesi ve pazar günleri faaliyet gösterecek. Matematik ve Türkçe derslerini ise ilgili bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri verecek.

Dersleri üniversite öğrencileri verecek

Hayata geçirdiği projelerle Sarıyerlilerin hayatına dokunan ve adından sıkça söz ettiren Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’ndan bu kez de üniversiteye hazırlanacak gençleri memnun edecek bir proje geldi. Bu kapsamda Sarıyer’in farklı mahallelerinde ikamet eden lise son sınıf öğrencileri, İlçe Başkanlığını arayarak detaylı bilgileri alabilir ve kayıtlarını oluşturabilir.

“Sarıyer’imizin genç beyinlerine destek olmaya devam ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Erhan Vergili, “Gençler hem bu ülkenin hem de milletimizin yarınlarını inşa edecek. Bu yüzden Gelecek Partisi olarak gençlere büyük önem veriyoruz. Daha iyi eğitim almaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak da Sarıyer’imizin genç beyinlerine destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi için matematik ve Türkçe alanlarında ücretsiz ek ders kursu açacağız. Dersleri de ilgili bölümleri okuyan üniversite öğrencilerimiz verecek. Bu sayede hem üniversite öğrencilerimize hem de lise son sınıf öğrencilerimize destek vermiş olacağız. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz 0212 262 42 34 numaralı telefonu arayabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA