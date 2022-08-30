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Gelecek Partisi’nden Kan Bağış Kampanyası

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Pendik ve Fatih ilçe teşkilatlarıyla beraber kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanyayı resmi sosyal medya hesaplarından duyuran Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin; “Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Fatih ve Pendik İlçelerimizde düzenleyeceğimiz Kan Bağış Kampanyamıza bütün İstanbul’u davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 14:30
Gelecek Partisi’nden Kan Bağış Kampanyası
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Gerçekleştirdikleri kampanyayla toplumsal duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Şahin, “Kan sürekli bir ihtiyaç olarak toplumun bir ödevidir. Verdiğimiz kanlar başka insanlara can olmaktadır. Unutmayalım ki bir gün bizim ya da sevdiklerimizin de kana ihtiyaçı olabilir. Biz düzenlediğimiz kampanya ile kan bağışında bulunarak kan bağışı konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Kampanyamıza destek veren Fatih ve Pendik ilçe teşkilatlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Abdullah Başçı’ya ve çağrımıza kulak vererek kan bağışında bulunan tüm İstanbullu hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim.” dedi.

Kan bağış kampanyasına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı da katıldı. Kampanyaya teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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