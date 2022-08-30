Gelecek Partisi’nden Kan Bağış Kampanyası

Gerçekleştirdikleri kampanyayla toplumsal duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Şahin, “Kan sürekli bir ihtiyaç olarak toplumun bir ödevidir. Verdiğimiz kanlar başka insanlara can olmaktadır. Unutmayalım ki bir gün bizim ya da sevdiklerimizin de kana ihtiyaçı olabilir. Biz düzenlediğimiz kampanya ile kan bağışında bulunarak kan bağışı konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Kampanyamıza destek veren Fatih ve Pendik ilçe teşkilatlarımıza, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Abdullah Başçı’ya ve çağrımıza kulak vererek kan bağışında bulunan tüm İstanbullu hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim.” dedi.

Kan bağış kampanyasına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı da katıldı. Kampanyaya teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA