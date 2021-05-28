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Gelecek Partisi'nden “Temiz Siyaset Hareketi”
Gelecek Partisi'nden “Temiz Siyaset Hareketi”
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Gelecek Partisi'nden “Temiz Siyaset Hareketi”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun haftalık basın açıklamasında yaptığı “Temiz Siyaset Çağrısı” sonrasında Gelecek Partisi teşkilatları tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak basın açıklamalarında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2021 Cuma 09:27
Gelecek Partisi'nden “Temiz Siyaset Hareketi”
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Kampanyanın İstanbul’daki etkinliği ise Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanından gerçekleştirildi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin başkanlığında toplanan teşkilat mensupları “Temiz Siyaset Çağrısı”na yoğun katılım ile destek verdi.

BEYAZ GÖMLEKLİ “TEMİZ SİYASET AÇIKLAMASI”

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının en dikkat çekici yönü ise; teşkilat mensuplarının tamamının saf ve temiz siyasetin sembolize etmek amacıyla beyaz gömlekli olarak açıklamaya katılması oldu.  

Temiz Siyaset Metni Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin tarafından okundu. Şahin yaptığı açıklamada; “Siyasi ahlak ve şeffaflık yasası temelinde temiz siyaset reformunu gerçekleştirmek için harekete geçen seçilmiş son başbakanımıza karşı gerçekleştirilen parti-içi kumpasın ve darbenin arka planı ve aktörlerinin kim oldukları bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır” ifadeleriyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yapılan parti içi darbeye dikkat çekti.

Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz

Son günlerde Sedat Peker’in açıklamalarındaki iddialardan dolayı İl Başkanı Şahin Cumhurbaşkanına da çağrıda bulundu. Şahin açıklamasında; “Sayın Cumhurbaşkanına tekrar çağrıda bulunuyoruz: eğer iddialar doğru değilse çıkın ve sorumluluk üstlenerek en yakın çalışma arkadaşlarınızı delillerle savunun; eğer bu iddialar doğruysa hukuk devletinin gerektirdiği adımları atın” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrıda bulundu.

Vatandaşlarımıza “Temiz Siyaset” kampanyamıza destek vermesi çağrısında bulunuyoruz.

İl Başkanı Şahin açıklamanın sonlarına doğru “Ülkemizde temiz siyaseti savunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, özgür medyaya ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza Temiz Siyaset kampanyamıza destek vermesi çağrısında bulunuyoruz” diye ekledi.

Yapılan açıklama esnasında meydanda toplanan vatandaşlar da açıklamaya alkışlarıyla destek verdiler.  Basın açıklaması sonrası partililer alandan ayrıldı.

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