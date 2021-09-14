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GELECEĞİN KADIN GİRİŞİMCİLERİ BU KAMPTA YETİŞİYOR

Kız öğrencileri her zaman eğitim ve burs olanaklarıyla destekleyen ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, geleceğin kadın girişimcileri için düzenlediği Girişimcilik Kampı ile gençlerin hayatına dokunuyor. Bu yıl dokuzuncusu hayata geçirilen etkinlik çok sayıda katılımcının yoğun ilgisi ile gerçekleşti. ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, “Girişimcilik kampalarımıza kızlarımız büyük ilgi gösteriyor. Çok güçlü bir kadın girişimci kuşağı geliyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 12:19
GELECEĞİN KADIN GİRİŞİMCİLERİ BU KAMPTA YETİŞİYOR
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ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlendiği Girişimcilik Kampı çok sayıda genç kadın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarını Komite Başkanı Nuray Başar, ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün yaptığı kamp, 4 gün sürdü. Geleceğin girişimci kadınlarına farklı bir bakış açısı kazandırılması ve girişimcilik ekosisteminin genç nesillere yaygınlaştırılması hedefleriyle hayata geçirilen proje, bu yıl Covid 19 pandemisi nedeniyle online olarak düzenlendi.

ANGİKAD Girişimcilik Kampı'na Türkiye’nin farkı illerindeki üniversitelerden 57 genç kadın öğrenci katılırken, alanında uzman isimler, rol model girişimci kadınlar ve bilim insanları kendi başarı hikayeleri ve verdikleri eğitimler aracılığıyla genç girişimcilere kendi yeteneklerini keşfetmeleri konusunda yol gösterdi.

ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, dernek olarak kadının girişimcilik başta olmak üzere her platformda söz sahibi olması ve güçlenmesi için çalıştıklarını kaydederek, “Dokuzuncusunu düzenlediğimiz Girişimcilik Kampı ile genç öğrencilerin geleceğe umutla bakmasını ve iş dünyasına kendilerinden emin bir şekilde adım atmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Öğrenciler kamp boyunca Girişimciliğin Aşamaları, Sosyal Girişimcilik, Girişimcilik Fikirleri, İş Hayatı, Hukuk, Finansal Okuryazarlık, Mülakat Teknikleri, İletişim Yetkinlikleri, Sağlık, Beslenme, Motivasyonu Artırmak, Kaygı Yönetimi gibi konuları alanında başarılı profesyonellerden ve iş kadınlarından öğrendi. Girişimcilik Proje Yarışmasının da düzenlendiği kamp ve online olarak yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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