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Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor.
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Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor.

Gazeteci yazar ,gelişim ve değişim tarihi içinde Zeytinburnu isimli kitabın yazarı Hüseyin Çetiner'in 2016 yılında Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber kurduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yaptığı belgeseller , tanıtım filmleri, seminerler ile Zeytinburnu'nun tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini yurt içi ve yurt dışı insanlarına tanıtmak için emek ve çaba sarf etmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:43
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor.
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İstasyon Mevlana'da yemekli toplantı verimli geçti

Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner'in Başkanlığında yapılan 2021 değerlendirem ve 2021 e bakış toplantısında önemli konular konuşuldu. Toplantıya Yönetim kurulu üyelerinden Onur Dolar, Nadiye Polat, Tülay Gençtürk, Nurşen Örnek , Ali Ekber Şenkal, Suat Sarıkaya, Adem Honça, Şehmuz Doğanay, Sevim Akbay, Nail Arıboğa katıldı. İstanbul dışında olmalarından dolayı toplantıya katılamayan Zeki Karagözlü, Murat Elmas, ve Muzaffer Demir'in izinli oldukları kabuledildi. 

TOPLANTIDA TANITIM BELGESELİNİN GÜNCELLENMESİ VE GZP TANITIM FİLMİ HAZIRLANMASI KONUŞULDU

Yıllar önce çekimi, montajı, kurgusu platform tarafından yapılan işte zeytinburnu belgeselinin güncellenmesi, Geleceğim Zeytinburnu Platformu için tanıtım filminin yapılması. 2021 yılında yapılan çalışmaların istişaresi ve 2022 yılı haritası ile alakalı fikir çalışması yapıldı.

Misafir Perverliklerinden dolayı İstasyon Mevlana Pidenin sahibi Mahmut Çam ve eşine teşekkür ederiz.

Yönetim kurulu üyesi Ali Ekber Şenkal -  Kurucu başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim kurulu üyesi Adem Honça - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Gençtürk - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Şehmuz Doğanay - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Nail Arıboğa - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Suat Sarıkaya - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner 

Yönetim Kurulu Üyesi Onur Dolar - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Akbay - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Nadiye Polat - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Örnek - Kurucu Başkan Hüseyin Çetiner

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.11.2021 16:55
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