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Geleceğim Zeytinburnu Platformu Pandemiden Sonra İlk Kez Toplandı

Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı Hüseyin Çetiner tarafından 2016 yılında kurulan Geleceğim Zeytinburnu Platformu covid-19'dan dolayı uzun süredir yüz yüze yapılamayan toplantıların ilkini yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:51
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Pandemiden Sonra İlk Kez Toplandı
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TOPLANTIDA ÖNEMLİ KARAR ALINDI

İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinden Ali Ekber Şenkal , Sevim Akbay , Suat Sarıkya , Adem Honca, Nadiye Polat ve Şemmuz Doğanay'ın katlıdığı toplantı kurucu başkan Hüseyin Çetiner'in riyasetinde yapıldı.

Yönetim kurulu üyesi Sevim Akbay konuşmasında, geleceğim zeytinburnu platformu yönetiminde yer almaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi kuruluşumuzdan bugüne güzel işler imza attı. Bundan sonra hep beraber daha güzel işlere imza atacağız. Zeytinburnu mülki idare amirlerimizinde ilçe halkının yararı olan çalışmalarımıza destek vereceklerine şüphem yoktur. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi

Diğer bir yönetim kurulu üyesi olan Ali Ekber Şenkal'da şunları söyledi; Platform olarak kurucu başkanımız Hüseyin Çetiner önderliğinde bugüne kadar güzel işler yaptık bundan sonra daha güzel işler yapacağız. Toplantıya katılan ve haklı mazeretlerinden dolayı katılamayan bütün arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun dedi.

Suat Sarıkaya ise şunları söyledi; Biraz önce konuşan arkadaşlarımın duygu ve düşüncelerine aynen katılıyorum. Hüseyin Çetiner başkanımız Zeytinburnu için güzel işler yapıyor. 2016 yılında kurmuş olduğu platformun yürütme kurulu üyeliğine uygun görmesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Biz Hüseyin Bey'le aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğinde beraber Zeytinburnu'nundaki Malatyalı hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Platformda güzel işler yapacağımıza olan inancım tamdır.

Şehmuz Doğanay Şunları söyledi ; Geleceğim Zeytinburnu Platformu yürütme kurulu üyeliğine en son dahil edilen kişi benim. Kurucu başkanımız Hüseyin Çetiner'e beni buraya layık gördüğü için kendisine ve diğer yürütme kurulu üyelerine teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Adem Honca ise kurucu başkan Çetiner'e teşekkür etti. Platformun kendisine vereceği her tütlü görevi samimiyetle yerine getireceğini söyledi

Aynı zamanda Zeytinburnu Yeşiltepe mahalle muhtarı, Zeytinburnu yardımlaşma dayanışma derneği kurucu başkanı olan Nadiye Polat'da geleceğim zeytinburnu platformu GZP yönetim kurulu üyesi olmaktan mutluyum. Yürütme kurulu üyelerimizin her birisinin kendi alanında birdeğer olduğunu düşünüyorum. Platformumuzun bugüne ladar olduğu gibi bundan sonra güzel işler yapacağına olan inancım tamdır.

 Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner şunları söyledi; Geleceğim Zeytinburnu Platformunun bütün basılı materyallerinden kullandığımız ''İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır Hadis-i Şerij'i gereği amacımız ve gayemiz zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekanlarımızı ve ebedi şahsiyetlerimizi yerli ve yabancı insanlara tanıtarak ilçemize maddi ve manevi olarak değer katmak istiyoruz. Bundan dolayıda 2007 yılında ekmeğini yediğim ve suyunu içtiğimiz ilçemiz olan Z>eytinburnu'na karşı az da olsa borcumu ödemek için gelişim değişim tarihi içinde zeytinburnu isimli kitabı yazdım. 2016 yılında ise Geleceğim Zeytinburnu platformunu kurarak çalışmalarımızı daha disiplinli ve planlı halde sürdürüyoruz. ''

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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Son Güncelleme: 20.09.2021 13:22
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