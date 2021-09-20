Geleceğim Zeytinburnu Platformu İlçe İçin Çalışıyor

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KARAR ALINDI

İstanbul'da bulunan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim kurulu üyelerinden Ali Ekber Şenkal , Sevim Akbay , Suat Sarıkya , Adem Honca, Nadiye Polat ve Şemmuz Doğanay'ın katıldığı toplantı kurucu başkan Hüseyin Çetiner'in riyasetinde yapıldı.

Yönetim kurulu üyesi Sevim Akbay konuşmasında, Geleceğim Zeytinburnu Platformu yönetiminde yer almaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:Kuruluşumuzdan bugüne güzel işlere imza attık. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işlere imza atacağız. Zeytinburnu mülki idare amirlerimizin de ilçe halkının yararına olan çalışmalarımıza destek vereceklerine şüphem yoktur. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Diğer bir yönetim kurulu üyesi olan Ali Ekber Şenkal'da şunları söyledi; Platform olarak kurucu başkanımız Hüseyin Çetiner önderliğinde bugüne kadar güzel işler yaptık. Bundan sonra daha güzel işler yapacağız. Toplantıya katılan ve haklı mazeretlerinden dolayı katılamayan bütün arkadaşlarıma saygılarımı sunuyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun dedi.

Suat Sarıkaya ise şunları söyledi; Biraz önce konuşan arkadaşlarımın duygu ve düşüncelerine aynen katılıyorum. Hüseyin Çetiner başkanımız önderliğinde Zeytinburnu için güzel işler yapıyoruz. Hüseyin Çetiner’in 2016 yılında kurmuş olduğu platformun yürütme kurulu üyeliğine bizleri de uygun görmesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Biz Hüseyin Bey'le aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneğinde beraber Zeytinburnu'nun da ki Malatyalı hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Platform da güzel işler yapacağımıza olan inancım tamdır.

Şehmuz Doğanay ise Şunları söyledi ; Geleceğim Zeytinburnu Platformu yürütme kurulu üyeliğine en son dahil edilen kişi benim. Kurucu başkanımız Hüseyin Çetiner'e beni buraya layık gördüğü için kendisine ve diğer yürütme kurulu üyelerine teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Geleceğim Zeytinburnu Platformu yönetim kurulu üyesi iş adamı Adem Honca ise şunları söyledi; Ben aynı zamanda Zeytinburnu Afyonkarahisar'lılar Dernek başkanıyım platformumuzun kurucusu gazeteci yazar Sayın Hüseyin Çetiner ve yürütme kurulu üyesi arkadaşlarım beni de yürütme kurulu üyelerine dahil etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim . Platformumuzun ilçemize değer katma çalışmalarına ben de değer katacağımdan dolayı kendimi şanslı görüyorum. Hep beraber ilçemiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda Zeytinburnu Yeşiltepe mahalle muhtarı, Zeytinburnu Yardımlaşma Dayanışma Derneği Kurucu başkanı olan Nadiye Polat'da Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) yönetim kurulu üyesi olmaktan mutluyum. Yürütme kurulu üyelerimizin her birisinin kendi alanında bir değer olduğunu düşünüyorum. Platformumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra güzel işler yapacağına olan inancım tamdır.

ÇETİNER, KENDİMİ ZEYTİNBURNU’NA VAKF ETTİM DEDİ…

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi; Geleceğim Zeytinburnu Platformunun bütün basılı materyallerinden kullandığımız ''İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır Hadis-i Şerif'i gereği amacımız ve gayemiz Zeytinburnu ilçesinde bulunan tarihi mekanlarımızı ve ebedi şahsiyetlerimizi yerli ve yabancı insanlara tanıtarak ilçemize maddi ve manevi olarak değer katmak istiyoruz.

Bundan dolayıda 2007 yılında ekmeğini yediğim ve suyunu içtiğimiz ilçemiz olan Zeytinburnu'na karşı az da olsa borcumu ödemek için 2007 yılında Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli kitabını yazan Çetiner her gün ilçeye değer katmak adına çaba sarf ediyor.

Çetiner konuşmasını kendimi Zeytinburnu’na vakfettim.İlçemiz yararına olan her yerde varım dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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