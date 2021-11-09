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Geleceğim Zeytinburnu Platformu Erikli Baba Cemevini Ziyaret Etti

Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli kitabın yazarı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner ‘in kurucu başkanı olduğu Geleceğim Zeytinburnu Platformu kısa bir süre önce kongre ile Zeytinburnu Erikli Baba Cemevine başkan seçilen Cumali Kara ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Çetiner ve yönetiminden Suat Sarıkaya’yı,Ali Ekber Şenkal’i ve Şehmuz Doğanay’ı,Erikli Baba Cemevi başkanı Cumali Kara,eşi,Goncagül Kara,Genel sekreter Şule Aydın Yönetim Kurulu üyelerinden Nadire Kılıçkaya,Dursu Aydoğdu karşıladı ve Binali Doğan dede karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 09:17
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Erikli Baba Cemevini Ziyaret Etti
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SAMİMİ VE CANDAN BİR KARŞILAMA OLDU

Erikli Baba Cemevi başkanı Cumali Kara şunları söyledi ”Erkli Baba Cemevi’nin kurulduğu dergahın geçmişi 700 yılı buluyor. Bu şekli ile 1993 yılında ihya edilmeye başlandığı dönemden beri işin içindeyim.o zaman ki başkanımız rahmetli Ali İbiş ve belediye başkanımız sayın Dr.Adil Emecan’ın katkı ve desteklerini hiç bir zaman unutamayız. Hepsine bir kez daha teşekkür ederim.Sizde hoş geldiniz sefa geldiniz dedi. Görüşmede hazır bulunan diğer yönetim kurulu üyeleri de Hüseyin Çetiner ve arkadaşlarını samimi bir şekilde karşıladı.

Hüseyin Çetiner’de beraberinde yönetim kurulu üyeleri Suat Sarıkaya,Ali Ekber Şenkal ve Şehmuz Doğanay ile beraber Erikli Babab Cemevi’nin yeni başkanı Cumali Kara ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çetiner mekanı ve gönüllerini kendilerine açan başkan ve yönetimine teşekkür ederek hep beraber Zeytinburnu’muza hizmet etmeye devem edeceğiz” dedi.

Sohbet ve ZeytinKöy Tv için kısa bir çekimden sonra lokma ikramı yapıldı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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