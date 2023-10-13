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Gazze Kan Ağlıyor, Dünya Sessiz!

Siyonist İsrail’in, Gazze’de göz göre göre katliam yapması karşısında tüm dünyanın sessizliğe büründüğü bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, “Ülkemize düşen görev derhal Filistin halkının yanında olduğunu göstermektir. Yöneticilere laf değil icraat düşer. Artık Filistin lafa doydu icraat bekliyor." dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 11:43
Gazze Kan Ağlıyor, Dünya Sessiz!
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Dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze'de soykırım uygulandığını söyleyen Çalışkan, “Böyle bir dönemde kınamak, taraflara itidal çağrısında bulunmak, iki yüzlülükten başka bir şey değildir, orta sahada top çevirmektir.” Dedi.

FİLİSTİN'E DESTEK ZAMANI

İsrail'le ilişkilerde hele de seçim dönemlerinde Gazze'de havai fişek patlayacak sözünün gereği bugün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışkan, “Yetkililer hamasetle değil gerçek icraatla Filistin halkına sahip çıktığını göstermelidir. Artık Filistin lafa doydu icraat bekliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler acil göreve çağrılmalı, gerekirse savaş gemisi gönderilmelidir.” vurgusu yaptı.

Çalışkan, son olarak; "Burada Türk halkı Filistin halkının yanında olduğu devlet yönetimi tarafından da açık bir şekilde icraatla gösterilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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