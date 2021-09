Gazilerden İmamoğlu'na “Müdürlük” Teşekkürü

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “19 Eylül Gaziler Günü” öncesinde, 12 kişilik bir gazi dernekleri yöneticileriyle Saraçhane’deki ana yerleşkede bir araya geldi. Uzun yıllardır ilk kez bir İBB Başkanı ile böyle bir günde bir araya geldiklerini belirten gazi dernekleri yöneticileri, “10 yıl süreyle uğraştığımız kartımızın, artık geçerliliğini gördük. İstanbul'da bütün gazilerimiz, bu konuda mutlu ve sevinçli. Kurmuş olduğunuz Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü konusunda da ayrıca teşekkür ediyoruz. Evvelden vardı ama müdürlük seviyesinde değildi. Müdürlük seviyesinde bize daha güzel hizmetler vereceğine inancımız sonsuz” sözleriyle İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün işin bürokratik tarafı olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Kurumsal taraftaki işlemleri yürütmek, yönetmek, takip etmek ama esas olan yine sizin danışmanlığınızda, sizin sürece katkılarınız olması gerekiyor. Bu değerli süreçte sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bulunduğumuz her yerde sizin o nazik, şık kıyafetlerinizle bulunmanızın bize kendi sorumluluğumuzu hatırlattığını belirtmek istiyorum. Zira en zor anların temsilcileri bizim gazilerimiz, şehit ailelerimiz. O en zor anları temsil eden insanları görmek, bizim yaptığımız işin aslında ne kadar mühim olduğunu, ne kadar sorumlu olduğumuzu ve kamusal görev açısından işimizi çok iyi yapmak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Verilen emekleri, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmanın bir parçası olarak görüyorum bu buluştuğumuz anın mesajını. Bu bağlamda bu buluşma sadece bir yılın bu bölümünde isminin olduğu bir bölümünde bir arada olma ritüeli. Yoksa her daim görüşmek, her daim o bir arada oluşu güçlendirmek değerli. Bu bağlamda iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

GAZİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından yöneticilerden gelen soruları yanıtlayıp, taleplerini aldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, şu dernekler ve yöneticileri yer aldı:

- Ahmet Kendigel (Türkiye Muharip Gazileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı)

- Mahmut İşçi (Türkiye Muharip Gazileri Derneği İstanbul Şubesi)

- Nihat Aslantaş (Türkiye Muharip Gazileri Derneği Pendik Şube Başkanı)

- Yüksel Uzuner (Türkiye Muharip Gazileri Derneği Pendik Şube 2. Başkanı)

- Önder Çelik (Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İst. Şb. Başkanı)

- Ümit Şimşek (Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İst. Şb. Başkan Yardımcısı)

- Necmi Şen (Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Anadolu

Yakası Şb. Başkanlığı Genel Sekreteri)

- Celal Çetinalp (Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Anadolu

Yakası Şb. Başkanlığı Genel Sekreterliği Saymanı)

- İlhami Çil (15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

- Prof. Dr. Ahmet Akın (15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

- Em. Tuğg. Ümit Yılmaz (Emekli Subaylar Derneği Başkanı)

- E. Ast. Sb. Naim Bahar (Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı)

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)