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Gazi'nin Anısına, 83 Yıl Sonra Yeniden

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’ 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenecek. 19 Eylül 2021 Pazar günü Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki yağlı güreş müsabakalarına, 8’i altın kemerli başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan katılacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 15:19
Gazi'nin Anısına, 83 Yıl Sonra Yeniden
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8 BAŞPEHLİVAN KATILACAK

16 milyon İstanbullunun davetli olduğu etkinlikte, 64’ü başpehlivan olmak üzere, 14 farklı boyda, yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek.

ATÖLYELER KURULACAK

Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına atölyeler kurulacak, söyleşiler düzenlenecek.

ULUGAZİ YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Spora ve özellikle güreşe büyük ilgi duyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül 1933’te, Türkiye ile İtalya güreş takımlarının karşılaştığı müsabakaları Dolmabahçe Sarayı’nda radyodan takip etti. Mücadeleleri dinlerken heyecanlanan Atatürk, karşılaşmaların yapıldığı Taksim’deki Maksim Salonu’na gitmeye karar verdi. Türk güreş takımı Atatürk’ün izlediği müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağladı. Atatürk’ün güreşi ve güreşçileri şereflendirdiği 19 Eylül’ün özel bir gün olarak belirleyen Türkiye Güreş Federasyonu “Sporumuzun erdiği şerefli günü her sene kutlamak amacıyla, 19 Eylül günleri bütün güreş bölgelerinde Ulugazi Güreşleri adı altında müsabakalar yapmak istiyoruz.” teklifinde bulundu. Federasyonun bu teklifi kabul gördü. Her yıl 19 Eylül’de güreş müsabakaları tertiplendi. Gazi Mustafa Kemal’in ölümünün ardından Ulugazi Güreşleri bir daha düzenlenmedi. 

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.09.2021 16:39
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