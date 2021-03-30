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Gazetemize Bir Ödül Daha

6 Şubat 2008’de Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in yönetiminde ilk sayısını çıkararak yayın hayatına başlayan İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv. 29 Mart 2021 tarihinde Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından yapılan yılın enleri dalında “YEREL GAZETECİLİKTE İSTİKRARLI TUTUMUNDAN DOLAYI “ Ödüle kayık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 13:03
Gazetemize Bir Ödül Daha
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BEKŞİKTAŞ’TA BULUNAN ÇIRAĞAN SARAYINDA YAPILAN TÖRENDE ÖDÜLÜMÜZÜ HÜSEYİN ÇETİNER ALDI

Bir çok kategoride verilen ödülleri alanlar arasında milletvekilleri,bakanlar,banka yönetim kurulu başkanları, sinema sanatçıları,gazeteciler sanayiciler yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Eylül Akyüz

Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç yaptığı konuşmada şunları söyledi “Derneğimizin bu sene 10.yılını kutluyoruz.Son üç yıldır alanında başarısı olan devlet büyüklerimize, bürokratlarımıza, sanayicilerimize ,iş adamlarımızı,yazarlarımıza, gazetecilerimize, sinema sanatçılarımıza ödüller veriyoruz. Bu sene de bir çok dalda titiz bir çalışma ve araştırma sonucu bugün burada ödül almaya hak kazanan dostlarımızın plaketini takdim edeceğiz. Dünya genelinde yaşadığımız pandemiden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor şartlar altında törenimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İLK PLAKET ESKİ BAKAN VE VAKIF BANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDUL KADİR AKSU’YA VERİLDİ

Pandemi kurallarına göre düzenlenen ödül töreninde herksin plaketini derneğin genele başkanı Muzaffer Tunç takdim ederek çok sayıda kişi mümkün mertebe yan yana getirilmemeye gayret edildi.

İstanbul Times Gazetesinin Plaketini Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner aldı..

Ödül Törenine, Ak Parti İstanbul milletvekili Halis Dalkılıç,Vakıf bank Yönetim Kurulu başkanı eski Bakan Abdulkadir Aksu,Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Beşiktaş kaymakamı Önder Bakan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, FuzulEv yönetim kurulu başkanı Eyüp Akbal, başta olmak üzere plaket alanlar ve diğer katılımcılar törende hazır bulundu.

İstanbul Times Gazetesinin plaketini Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner aldı. Çetiner Dünya basın mensuplar derneği genel başkanı Muzaffer Tunç olmak üzere bizleri plaket amaya uygun gören herkese teşekkür ederim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.03.2021 13:19
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