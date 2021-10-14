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Gazeteler neden kapanıyor?

Dijital dünya günlük hayatta kullandığımız birçok şeyi değiştirdi gibi ana akım medya kanallarını da değiştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2021 Perşembe 07:40
Gazeteler neden kapanıyor?
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Dijital dünya artık bireylerin 7 gün 24 saat yanlarında bulunan tabletler telefonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla haber alma işlemlerini gerçekleştirilmesi yönünde evriliyor. Bu da hem matbaa bakımından hem çevresel duyarlılık bakımından eskiye dönük bir iletişim faktörü olan gazetelerin yavaş yavaş kapanmaya başlamasına neden oluyor. Akıllı telefonlar ve internet haberciliğinin yaygınlaşması aynı zamanda gazetelerin reklam pastasındaki payının küçülmesine de neden oluyor. Basın maliyetleri döviz ile alınan gazete kağıtlarının masraflarının fazla olması ve bireylerin gazete almak yerine internet platformlarının kullanarak haber alma işlemlerini gerçekleştirmesi gazetelerin internet haberciliğinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Bu nedenle de artık birçok Medya kuruluşu internet haberciliği alanında uzmanlaşmaya gayret ediyor.

Medya Haber yeni nesil habercilik anlayışı ile tarafsız haber sunuyor

Medya Haber kurulduğu günden bu yana yeni nesil habercilik anlayışı anlamına gelen internet haberciliği üzerinde tarafsız objektif ve verimli haber sunumu işlemlerini gerçekleştiriyor. vatandaşların anayasal bir hakkı olan ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar arasında yer alan haber alma özgürlüğü kapsamında teknoloji haberlerinden kültür sanat haberlerine politika haberlerinden son dakika haberleri ne kadar çok geniş bir yelpazede 7 gün 24 saat yayın yapıyor. Bireylerin günlük yaşamın ve politik mücadelelerin stresli havasından sarılarak teknoloji sanat ve özellikle de magazin ile ilgili haberleri yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca kuruluşun bünyesinde son derece profesyonel ve gazetecilik etiği ile hareket eden uzman bir gazeteci kadrosu bulunuyor.

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