Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu

GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİYİ DARP ETTİ 39 GÜN SONRA ÖLDÜ VARİSLERİ CEZAYA ÇARPTIRILMAKTAN KURTULAMADI

Mart 2015'de açılan ceza davası saldırgan R.Ö.nün Nisan 2015'de ölmesi sonucu gazeteci yazar Hüseyin Çetiner haklı bulunarak karara bağlandı. Çetiner işin peşini bırakmadı tam 8 sene içinde 24 duruşma yapıldı.

3 kez bilirkişiden rapor istendi,2 kez sağlık kuruluşundan darptan dolayı kalıcı bir iz varmı yokmu raporu istendi yılmadan usanmadan mahkemenin istediği her şartı yerine getiren gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 20 Aralık 2022 tarihinde yapılan karar duruşmasında talep ettiği maddi ve manevi tanzminatın az bir kısmına hükmedilmesini,bile olumlu görerek hiç kimse kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarını darp edip bu benim yanıma kâr kalacak dememeli diyerek sabırla davayı sürdürdü.

ADAM ÖLDÜ AMA VARİSLERİ TAZMİNAT ÖDEYECEK...

R.Ö.saldıran sonra 40'ı çıkmadan kendi eceli ile beyin kanamasından öldü. Aile yakınları Çetiner'den özür dileyip helallik almadıkları için davadan vaz geçmeyen Hüseyin Çetiner sabırla 8 yıl davasını inatla takip ederek sayısız hakim değiştikten sonra 20 Aralık 2022'de yapılan 24.duruşma ile sanığın eşini ve varisleri olan çocuklarını maddi ve manevi tazminat cezasına mahkum etti.

HEM ARABASINI SATARAK PARASINI BÖLÜŞTÜLER HEM DE REDDİ MİRAS YAPTILAR HAKİM NOTER SATIŞ BELGESİNİ GÖSTERİP TALEBİ RED ETTİ

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi: "1989 yılından beri Matbuat aleminin içindeyim. 6 Şubat 2008'den bu yana da kendi gazete ve Tv mizin imtiyaz sahibiyim. Bugüne kadar 6 binden fazla sokak röportajı videosu ve binlerce haber ve makaleye imza atan bir basın mensubuyum. Hayatında bir kitap dahi okumayan bir kişi kamu adına gazetecilik mesleğimizi yaparken hiç üzerine farz olmayan bir şekilde arkadan saldırarak beni darp etmişti.

Bu olayı yargıya taşıyıp kanuni yollarla hakkımı aramasaydım ömür boyu kendimi af etmezdim. Evet bana saldıran kişi öldü. Ama bu ruh başka potansiyel şiddet yanlılarına ders olsun diye işin peşini bırakmadım.

Bana saldıran R.Ö.nün varislerinden birisi mahkemeye dilekçe vererek mirası red ettiklerini söyledi. Mahkeme de tapu daireleri ve trafik tescil şubelerine yazı yazarak merhum'un adına kayıtı gayrimenkul ve araç olup olmadığını sordu.

Emniyet genel müdürlüğünden gelen yazılı cevaba göre Başakşerhir ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan Bakırköy 49.noterde varislerin merhuma ait bir aracı satıp bedelini aldıklarına dair belgeyi mahkemeye sundu. Hakim bu belgeye dayanarak varislerin maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kimse görevini yapan basın mensuplarına saldırmayı adet haline getirmesin diye tam 8 sene inatla bin bir zorlukla bu davayı takip ettim ve nihayetinde kazandım. Biz gazete olarak her işimizi hukuka havale eder ve geçde olsa sonucu alırız şeklinde konuşan Çetiner ayrıca yalancı şahitlik yapan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Melik'inde mutlak surette benden helallik dilemesi gerekir şeklinde konuşan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner zor şartlar altında kamuoyunun haber alma hakkını sağlamak için emek harcayan basın mensuplarına karşı kimse saygısızlık yapamaz diyerek sözlerini tanamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)