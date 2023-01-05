banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.116,41
ALTIN
1.106,13
DOLAR
18,77
STERLİN
22,38
EURO
19,78
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu
Son Dakika
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene...
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal 197 Terör İltisaklı Kişiyi İBB' de İşe Almış (VİDEOLU)
Son Dakika
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal...
‘Zor Anında İBB Yanında’ Kampanyası Kadınların Katılımı İle Esenler'de Başladı
‘Zor Anında İBB Yanında’ Kampanyası...
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...

Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu

İstanbul Times Gazetesi'nin Kurucusu ve İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner Mart 2015 yılında Başakşehir Belediye Meclis Toplantısında CHP'li meclis üyeleri Bahçeşehir Gölet bölgesi imar'a açılmazsın derken o zamanın Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın isteği ve talebi ile Ak Parti Meclis üyeleri Gölet'in imar'a açılmasını kabul etmesi ile yaşanan arbedeyi kayıt altına alan Hüseyin Çetiner o zaman Ak Parti Başakşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Ramazan Öztürk görevini yapan gazeteci Hüseyin Çetiner'e arkadan saldırıp darp etmişti. 8 sene sonra maddi ve manevi tazminat cezasına çarptırıldı...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2023 Perşembe 16:37
Gazeteciye Yapılan Saldırı 8 Sene Sonra Cezasını Buldu
banner171

GÖREVİNİ YAPAN GAZETECİYİ DARP ETTİ 39 GÜN SONRA ÖLDÜ VARİSLERİ CEZAYA ÇARPTIRILMAKTAN KURTULAMADI 

Mart 2015'de açılan ceza davası saldırgan R.Ö.nün Nisan 2015'de ölmesi sonucu gazeteci yazar Hüseyin Çetiner haklı bulunarak karara bağlandı.  Çetiner işin peşini bırakmadı tam 8 sene içinde 24 duruşma yapıldı.

3 kez bilirkişiden rapor istendi,2 kez sağlık kuruluşundan darptan dolayı kalıcı bir iz varmı yokmu raporu istendi yılmadan usanmadan mahkemenin istediği her şartı yerine getiren gazeteci yazar Hüseyin Çetiner  20 Aralık 2022 tarihinde yapılan karar duruşmasında talep ettiği maddi ve manevi tanzminatın az bir kısmına hükmedilmesini,bile olumlu görerek hiç kimse  kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarını darp edip bu benim yanıma kâr kalacak dememeli diyerek sabırla davayı sürdürdü.

ADAM ÖLDÜ AMA VARİSLERİ TAZMİNAT ÖDEYECEK...

R.Ö.saldıran sonra 40'ı çıkmadan kendi eceli ile beyin kanamasından öldü. Aile yakınları Çetiner'den özür dileyip helallik almadıkları için davadan vaz geçmeyen Hüseyin Çetiner sabırla 8 yıl davasını inatla takip ederek sayısız hakim değiştikten sonra  20 Aralık 2022'de yapılan 24.duruşma ile sanığın eşini ve varisleri olan çocuklarını maddi ve manevi tazminat cezasına mahkum etti.

HEM ARABASINI SATARAK PARASINI BÖLÜŞTÜLER HEM DE REDDİ MİRAS YAPTILAR HAKİM NOTER SATIŞ BELGESİNİ GÖSTERİP TALEBİ RED ETTİ

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner  şunları söyledi: "1989 yılından beri Matbuat aleminin içindeyim. 6 Şubat 2008'den bu yana da kendi gazete ve Tv mizin imtiyaz sahibiyim. Bugüne kadar 6 binden fazla sokak röportajı videosu  ve binlerce haber ve makaleye imza atan bir basın mensubuyum. Hayatında bir kitap dahi okumayan bir kişi kamu adına gazetecilik mesleğimizi yaparken hiç üzerine farz olmayan bir şekilde arkadan saldırarak beni darp etmişti.

Bu olayı yargıya taşıyıp kanuni yollarla hakkımı aramasaydım ömür boyu kendimi af etmezdim. Evet bana saldıran kişi öldü. Ama bu ruh başka potansiyel şiddet yanlılarına ders olsun diye işin peşini bırakmadım.

Bana saldıran R.Ö.nün varislerinden birisi mahkemeye dilekçe vererek mirası red ettiklerini söyledi. Mahkeme de tapu daireleri ve trafik tescil şubelerine yazı yazarak merhum'un adına kayıtı gayrimenkul ve araç olup olmadığını sordu.

Emniyet genel müdürlüğünden gelen yazılı cevaba göre Başakşerhir ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan Bakırköy 49.noterde varislerin merhuma ait bir aracı satıp bedelini aldıklarına dair belgeyi mahkemeye sundu. Hakim bu belgeye dayanarak varislerin maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kimse görevini yapan basın mensuplarına saldırmayı adet haline getirmesin diye tam 8 sene inatla bin bir zorlukla bu davayı takip ettim ve nihayetinde kazandım. Biz gazete olarak her işimizi hukuka havale eder ve geçde olsa  sonucu alırız şeklinde konuşan Çetiner ayrıca yalancı şahitlik yapan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Melik'inde mutlak surette benden helallik dilemesi gerekir şeklinde konuşan gazeteci yazar Hüseyin Çetiner zor şartlar altında kamuoyunun haber alma hakkını sağlamak için emek harcayan  basın mensuplarına karşı kimse saygısızlık yapamaz diyerek sözlerini tanamladı. 

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

Son Güncelleme: 05.01.2023 18:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesettürde Vazgeçilmez Şal Modelleri
Tesettürde Vazgeçilmez Şal Modelleri
Yük Kaldırma Aparatları Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?
Yük Kaldırma Aparatları Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal 197 Terör İltisaklı Kişiyi İBB' de İşe Almış (VİDEOLU)
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal 197 Terör İltisaklı Kişiyi İBB' de İşe Almış (VİDEOLU)
İstanbul'a Yeni Yılın İlk Hizmeti: Baltalimanı Ön Atık Su Arıtma Tesisi
İstanbul'a Yeni Yılın İlk Hizmeti: Baltalimanı Ön Atık Su Arıtma Tesisi
Türkiye Çocukların Pandemide En Fazla Kaygı Duyduğu İkinci Ülke
Türkiye Çocukların Pandemide En Fazla Kaygı Duyduğu İkinci Ülke

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169