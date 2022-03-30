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Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yönetim Kurulu 2022 yılı mart ayı olağan toplantısını dernek merkezinde gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 16:38
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...
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İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İGD Başkanvekili Mustafa Dolu, İGD Genel Sekreteri Hasan Hınıslı, İGD Başkan yardımcıları Hüseyin Çetiner, Müge Cesur Özmen ve Mehmet Remzi Tanış katıldı.

Toplantıda, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle mesleklerini yapmakta zorlanan ve işsizlik yaşayan gazeteciler ile irtibat halinde olunması, mesleki dayanışmalara girilmesi, gazetecilerin ellerinden alınan bazı haklarının yeniden gazetecilere verilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Bu haklardan birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesilerinde daha önceden sarı basın kartı sahibi gazetecilere uygulanan ve önceki yönetimce iptal edilen yüzde 25 indirimin yeniden gazetecilere yapılması için İBB Başkanlığına müracatta bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca İGD üyeleri ile daha hızlı ve daha sağlıklı iletişime geçilmesi için İGD Whatsap grubu oluşturularak buradan meslektaşlar ile dayanışma içerisinde olunması karara bağlandı.

Önümüzdeki süreçte İGD Genel Merkezi'nde söyleşi, seminer, mesleki işbirliği çalışmalarına da hız verilecek.

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