Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar …

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AK PARTİ Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta, Tanıtım ve Medya'dan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Abdulkadir Baş, Kadın Kolları Tanıtım Medya Birim Başkanı Merve Ayşe Cihangiroğlu, Gençlik Kolları Tanıtım Medya Birim Başkanı Esma Betül Tufan,Melek Atabay Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı, Ömer Yıldız Tanıtım Komisyonu Başkanı’ndan oluşan Ak Parti Zeytinburnu ilçe heyeti merkezi Zeytinburnu ilçesinde olan basın mensuplarını 21 Ekim Dünya Gazeteciler günü nedeni ile yemekte ağırlayarak günlerini kutladılar.

SAADET PARTİSİ İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şükrü İpek ve Zeytinburnu ilçe başkan yardımcıları Bülent Avcılar ve Seyfettin Akdemir Gazetemizin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner ve çalışanlarımızın21 Ekim Dünya Gazeteciler günümüzü bizzat ziyaret ederek kutladılar.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Tanıtım medya başkanı Barış Şenol ve Onur Çalışkan ilçe balkanları Onur Dolar’ın Selamı ile güzel bir orkide takdim ettiler.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya’da bizzat gazete merkezimize gelerek günümüzü kutladı.

Gerek telefon ile arayan gerekse de sosyal medya ile günümüzü kutlayan okur,izleyici ve takipçilerimize teşekkür ederiz.

Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Şehmuz Doğanay güzel bir çiçek ile günümüzü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başlkanı Hasan Hoşben ,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı Onur Dolar ...