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Gazeteciler Derneğinden Bize Yapılan Saldırıya Kınama

İGD Başkan Yardımcısı, meslektaşımız Hüseyin Çetiner’in, 31 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdiği sokak röportajı sırasında Zeytinburnu’nda bazı kişilerce uğradığı fiziki saldırıyı kınıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 12:17
Gazeteciler Derneğinden Bize Yapılan Saldırıya Kınama
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İGD Başkan Yardımcısı, meslektaşımız Hüseyin Çetiner’in, 31 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirdiği sokak röportajı sırasında Zeytinburnu’nda bazı kişilerce uğradığı fiziki saldırıyı kınıyoruz.

Arkadaşımız Hüseyin Çetiner’e geçmiş olsun diyor, bu çirkin saldırıyı Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısında taşıyarak, olayın kınanmasını ve sokak röportajı yapan meslektaşlarımıza duyarlılık gösterilmesini sağlayan; Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi Süleyman Uluocak’a teşekkür ediyoruz.

Ayrıca olayın belediye meclisinde kınanmasına destek veren; Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy’a, Ak Parti Zeytinburnu Grup Başka vekili ve İBB Meclis üyesi Av. Muammed Kaynar’a, CHP Zeytinburnu Grup Başkanvekili Hasan Hüseyin Üsküdar’a, İyi Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güreler’e teşekkür ediyor, bir daha benzer çirkin saldırıların yaşanmaması arzuluyoruz.

İstanbul Gazeteciler Dernek Yönetim Kurulu Adına İGD Başkanı Mehmet Mert

Son Güncelleme: 04.01.2022 16:27
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