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Gazeteciler Bağcılar’da Buluştu

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Genişletişmiş İstişare toplantısını Bağcılar Belediyesi Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası ev sahibi olarak Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini misafir eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’de katılarak sohbet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 18:17
Gazeteciler Bağcılar’da Buluştu
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Kahvaltı sonrası Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği yönetim kurulu ve üyeleri yeni çıkan basın yasası başta olmak üzere sektörün sıkıntılarını problemlerini istişare ederek çözüm noktasında eylem birliği kararı aldılar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Başkanı Mithat Sayar “Herkesin sesini duyuruyoruz. Ancak gazetecilerin sıkıntıları, problemleri de var. Bunları kamuoyuna ve yetkililere anlatamıyoruz. Farkındalık yaratacak eylem birliği içerisinde yaşadığımız sorunların çözümü noktasında sesimizi duyurmak adına adımlar atacağız” dedi.

Başkan Özdemir, gazetecileri konuk etti

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Özdemir, “Yerel basın İstanbul’da önemli bir yer ediniyor. Desteklenmesi gerekiyor” dedi.

AK Parti’nin en genç belediye başkanı olma unvanını taşıyan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’da görev yapan Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği üyesi gazetecileri konuk etti. Bağcılar Belediyesi bünyesinde kurulan Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Merkezi’nde gazetecileri ağırlayan Özdemir, onlarla kahvaltı yaptı.

7 ay önce göreve başladığı Bağcılar’da kısa sürede yaptığı çalışmaları anlatan Özdemir, önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeleri de anlattı. Basın mensupları da hem ilçeyle ilgili görüşlerini hem de kendileriyle ilgili istek ve önerilerini dile getirdi.

Yerel basının İstanbul’da önemli yeri var

Gazetecilerin toplum yararına önemli bir mesleği icra ettiklerini belirten Özdemir, “Böylesine güzide bir ekibe ev sahipliği yaptığımız için mutluluk duyuyorum. Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği’niz hayırlı olsun. Gazetecileri bir araya getiren bir cemiyet altında toplanması çok önemli. Toplumun gelişme sürecine de önemli katkı sunar. Yerel basın İstanbul’da önemli bir yer ediniyor. Desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Haklarımızı savunmak için bir araya geldik

Özdemir’e gazetecilere olan yakınlığı ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği Başkanı gazeteci Mithat Sayar da başkanı olduğu Gazeteciler ve Basın Mensupları Derneği hakkında bilgi verdi. Sayar, “Gazetecilerin sosyalleşmelerini sağlamak, sıkıntılarını dile getirmek ve haklarını savunmak için bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Türkiye genelinde şu anda 10’a yakın ilde üyelerimiz var. 81 ilde şube açmayı hedefliyoruz. Yeni bir derneğiz. İstanbul’daki 1200’ün üzerinde arkadaşımız var bunların 250’si derneğimize üye. Tamamını da üye yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Program birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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