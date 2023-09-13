Gazeteci Nezir Çelik;Demsa ve Dosso Dossi Holding kutluyoruz

Demsa Holding , "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde sektörde 19, Türkiye sıralamasında 497’nci sırada yer aldı.

"2023'te ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz.’’

Türkiye’nin ihracat ile yükselmesine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Demir, ‘Bu yılda ülkemizin en değerli şirketleri ve ülkemize, ihracat ile en çok katkı yapan şirketleri arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Türkiye yüzyılında, bizimle birlikte listede yer alıp gerek ekonomik hedeflere, gerekse de ihracat hedefine destek verip ülkemize, değer katan tüm firmaları kutluyorum. Demsa holding olarak sürdürülebilir, yenilikçi, kaliteli ve katma değeri yüksek ürün kalemleri ile ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını daha da artırmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda ihracat yaptığımız Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Asya kıtası ülkelerinin sayısını sürekli artırma hedefimizi devam ettireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde sektörde 19, Türkiye sıralamasında 497’nci sırada yer almanın motivasyonu ile 2023’te ihracat rakamları ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için daha çok çalışacağız. ’dedi.

Dosso Dossi Holding, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2022" listesinde tekstil ihracatı sıralamasında 31, tüm sektörlerde 326’ncı sırada yer aldı.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Eraslan,’Dosso Dossi Holding olarak kutsal bir yarış içindeyiz. 2022 yılı Türkiye tekstil ihracatı sıralamasında 31. tüm sektörlerde 326...sırada yer almamın gururunu yaşıyoruz. Tüm emeği geçen başta çalışanlarımız ve tüm üretici firmalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. ’dedi

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