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Gayrimenkul Girişimcilerine Çağrı Var!

Gayrimenkul sektöründe çığır açacak, yenilikçi ve güvenilir bir franchise sistemi geldi. Türkiye’de arsa ve arazi yatırımlarında özelleşmiş ilk ve tek gayrimenkul danışmanlık markası olan uparazzi, uzun süren, titiz bir çalışmanın ardından sektörde yıllardır süregelen önemli bir ihtiyacı kapatmak adına “Yatırımın Doğal Hali” sloganıyla yola çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2020 Perşembe 09:57
Gayrimenkul Girişimcilerine Çağrı Var!
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Yatırım fırsatlarını takip eden ve döviz, altın gibi yatırım kanallarının teşkil ettiği belirsizlikler yerine tek seferde yapılarak arzu edilen sürede, kayda değer bir kâr sağlayan toprak yatırımını tercih eden vatandaşlar, Türkiye’nin muhtelif noktalarında avantaj sağlayacak alanları tespit etme gayretine girdiler. Fakat; gerek konunun yüksek bir teknik hakimiyet gerektiriyor olmasından, gerek farklı illerdeki sektörel endeksleri takip etmenin zaman alan ve zor bir işlem olmasından kaynaklı, kişiler şahsi ölçekte bu yatırım kararlarını vermekte zorlanıyorlar. İşte bu noktada, doğan bu ihtiyaca yanıt niteliğindeki uparazzi, bünyesinde yer alacak tüm franchise şubelerine sağladığı eğitimler ve sosyal ağlar ile donanımlı arsa arazi yatırım uzmanları yetiştiriyor, bu uzmanlaraysa bu zorlu piyasada müşteri memnuniyeti garantisi sağlıyor.

Ülke çapında kurulacak bu yeni ve kalifiye gayrimenkul danışmanlık ağı ile uparazzi, kendi alanında profesyonel hizmet veren benzersiz bir marka olmayı başardı. Marka bu doğrultuda; arsa-arazi yatırımları konusunda uzmanlaşmak, nitelikli portföylere sahip olmak, tüm bilgiyi tek merkezde toplayarak entegre ve koordine bir arayüz sisteminden tüm işlemlerini yürütmek ve profesyonel tasarımcılarla üretilmiş bir kurumsal kimliğe sahip olmak isteyen tüm gayrimenkul sektör çalışanlarına açık bir çağrıda bulunuyor. uparazzi Franchising Yönetim Danışmanı Hakan Erilkun, markanın gayrimenkul sektöründe gerçek uzmanlık ve birlikte büyüme prensipleriyle kurulan tek marka olduğunu söyleyerek ekliyor: “konut ve işyerini herkes kendisi de alabiliyor ancak arsa arazi yatırımında mutlaka donanımlı bir uzmanın kılavuzluğuna ihtiyaç var ve ülkemizde şu an uparazzi dışında bu alanda uzman bir kuruluş bulunmamaktadır.”

Gayrimenkul sektöründe başarılı bir kariyer hedefleyen, denenmiş ve geliştirilmiş hazır bir kurulumla kendi işinin sahibi olmak isteyen tüm girişimciler, bu kurumsal ağa katılmak için markanın web sitesi www.uparazzi.com.tr/ üzerinden yetkililerle iletişime geçerek bu taleplerini iletebiliyorlar.

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