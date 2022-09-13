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Gayrimenkul Danışmanlığı Neden Popüler?

Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar her sektörü etkiledi. Gayrimenkul sektörü ise son birkaç yıldır en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2022 Salı 07:38
Gayrimenkul Danışmanlığı Neden Popüler?
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Gayrimenkul danışmanlığını popüler hale getiren nedenleri İstanbul'un önde gelen emlak ofislerinde Remax Time’a sorduk..

Gayrimenkul danışmanlığının bu kadar popüler olmasındaki en önemli nedenlerden biri kendi işinizde çalışma imkânı sunması. İstisna bazı sektörler dışında çoğu meslek belirli bir maaş karşılığında, belirli saatlerde çalışmanızı gerektirir. Ancak gayrimenkul danışmanlığı sahip olduğu özellikler ile diğer birçok meslekten ayrılmaktadır. Gayrimenkul danışmanı oluşturduğu portföyü ile aslında kendi işini oluşturur. Ne kadar portföy oluşturacağına, hangi saatlerde çalışacağına, performansınıza bağlı olarak ne kazanacağına kendisi karar verir. Bütün bu özellikleri ile gayrimenkul danışmanlığı kişiye kendi işini kurma imkanı sunar.

Gayrimenkul danışmanlığı hayat tecrübesi ve iş tecrübesi olan kişiler için uygundur. Hayat tecrübesine sahip kişiler bu tecrübelerini gayrimenkul sektöründe başarıya dönüştürebiliyor. Aynı şekilde iş tecrübesine sahip kişiler de bu tecrübeleri sayesinde daha çok portföy alıp, daha çok satış yapabiliyor.

Gayrimenkul danışmanlığının herkes tarafından tercih edilmesinde ve bu kadar popüler olmasındaki en önemli nedenlerden biri ise kişinin kendini zaman ayırma imkanı. İş planını danışman tamamen kendi takvimine göre ayarlayabiliyor. Gün içerisinde randevularını planlarken, ailesine, hobilerine ve kendine de zaman ayırabiliyor.

İstanbul’un en değerli gayrimenkullerinin olduğu bölgede Gayrimenkul Danışmanlığı yapmak isterseniz Remax Time’a başvurabilirsiniz.

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