Gara Şehitleri Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan şehit Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer katıldı.

Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

MUHAMMET SALİH KANCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen sivil Muhammet Salih Kanca (38), memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle vakti Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit Kanca'nın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Abdülhamit Kanca törende taziyeleri kabul ederken şehidin annesi Yurdagül Kanca'nın ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Muhammet Salih Kanca'nın cenazesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT JANDARMA ER SÜLEYMAN SUNGUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan şehit jandarma er Süleyman Sungur'un (27) Türk bayrağına sarılı cenazesi, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'nun duasının ardından şehit Sungur'un cenazesi, Barış Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'ne getirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli şehit Sungur'un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT AYDIN KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adıyaman'da Kahta Devlet Hastanesi morgundan Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirilen şehit Aydın Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Pakdemirli, tören alanındaki konuşmasında, şehit yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Şehide son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Şehadet şerbetini içmiş bu kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için Yüce Kitabımız buyuruyor ki 'Sakın ola onlara ölü demeyin, onlar ölü değildir.' Böyle bir ödülle ödüllendirilen kardeşimizi bugün ebediyete gönderiyoruz. Ülkemizin, Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara bunun hesabını soracağız. Tüm şehitlerimize haklarınızı helal etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu, terör örgütüne tepki göstererek, "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz." dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Pakdemirli'nin bir süre taşıdığı şehidin cenazesi, babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehit Köse'nin cenazesi, köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU KAYA MARDİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından Mardin'e getirildi.

Türk bayrağına sarılı naaşı baba evine getirilen şehit için burada helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra tören mangasının omuzunda merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne getirilerek, katafalka konuldu, özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu törende, helallik alındı.

24 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle seyir halindeyken terör örgütü PKK tarafından alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya'nın naaşı, törenin ardından Selen Kışlası Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT KANCA SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Muhammet Salih Kanca'nın (38) cenazesini, aile üyeleri ile Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın da aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin cenazesi, buradan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneye, ardından helallik alınmak üzere baba evine getirildi.

Daha sonra Büyük Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması koyuldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, cami avlusunda aileye başsağlığı dileklerini iletti.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kanca'nın cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Kanca, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT SARI KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Mağralı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Hasan ve anne Bedia Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nur Sarı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tarihi Ulu Camiine getirildi.

Cenaze törenine, şehit Sarı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Bakan Fatih Dönmez ile protokol üyeleri, baba Hasan Sarı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin Malatya'da asker olan kardeşi Ramazan Sarı ise törene askeri kamuflajla katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sarı, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT SORGUN ERZURUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan 35 yaşındaki şehit Jandarma Er Sedat Sorgun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınarak top arabasına, ardından da cenaze aracına konuldu.

Şehit Sorgun'un naaşı, vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi.

ŞEHİT POLİS YABALAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki işlemlerin ardından kente getirilen şehit Sedat Yabalak’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camisi’nin avlusuna taşındı.

Camideki cenaze törenine şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, polis üniforması giyen şehidin 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp, polis selamı verdi.

Bakan Soylu da başsağlığı dilediği anne Ünzile Yabalak'a sarılarak teskin etti. Şehit kızıyla da selamlaşan Soylu, küçük kızla bir süre sohbet etti.

Törende, polis memurunun özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, aile bireyleri, Soylu ve meslektaşları tarafından omuza alınarak cenaze aracına taşındı.

Araçla Tekeli Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen şehit polis memurunun cenazesi burada defnedildi.

ŞEHİT ÇAVUŞ GICIR BALIKESİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Malatya Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan şehit Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır'ın (35) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Balıkesir Havaalanına getirildi.

Şehidin cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'ne taşındı.

Gıcır'ın naaşı, mahalle meydanında öğle namazını müteakip İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Çandır Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

ESKİŞEHİR ŞEHİDİNİ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI



IRAK'ın kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci (31), memleketi Eskişehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Ayşe Güler, Türk bayrağına sarılı şehit oğlunun tabutuna dokunarak, ‘Yavrum, senin yerine ben ölseydim’ diyerek gözyaşı döktü. Baba Alişan Kahveci ve kardeşleri ise şehit Mevlüt Kahveci’yi tabutunu öperek uğurladı.



Namaza, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Garnizon Komutan vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karaca, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, şehidin annesi Ayşe Güler, babası Alişan Kahveci, kardeşleri Ayhan, Beyhan, Bedriye Kahveci ve Çiğdem Demirci ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kahveci’nin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak ağlayan annesi Ayşe Güler, ‘Yavrum. Mevlüt’üm, senin yerine ben ölseydim, beni de gömün” diyerek gözyaşı döktü. Kardeşleri de şehidin ardından ‘Kör kurşun seni mi buldu? Biz sana kurbanlar kesecektik’ diyerek ağladı. Baba Alişan Kahveci ise şehit oğlunu, tabutunu öperek uğurladı. Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, Reşadiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında top aracına taşındı. Kanlıpınar Şehitliği’ne götürülen şehit Kahveci, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.