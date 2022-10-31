Fwd: Cumhuriyet Coşkusu Sariyer’i Sardı

Sarıyer, bu yıl da binlerin buluştuğu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi oldu. Sekiz gün boyunca bayram heyecanını yaşatan Sarıyer Belediyesi, 29 Ekim’de ise muhteşem bir final programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet’e sahip çıkan 7’den 70’e binlerce vatandaş, bayraklarıyla Kefeliköy’de başlayan kortej yürüyüşüne katıldı. Alanı kırmızı beyaza boyayan kalabalık; ellerinde meşaleler, dillerinde marşlarda Sarıyer Merkez’e kadar yürüdü. 2.Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali için 6 ülke 9 şehirden gelen 353 dansçı da yürüyüşe eşlik etti. Kortej sonunda konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Biz yaşayacağız, cumhuriyet yaşayacak!” dedi. 29 Ekim kutlamaları halk dansları gösterilerinin ardından Hayko Cepkin konseriyle son buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜLER

Sarıyer’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını her yıl olduğu gibi bu yıl da Kefeliköy’den başlayarak Sarıyer Merkez’de son bulan fener alayı oldu. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan Sarıyerlinin katıldığı yürüyüşte binler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konser alanına yürüdü. Korteje; gaziler, engelliler, halk oyunları ekibi, bando takımı da eşlik etti.

UMUTSUZ OLMAYA HAKKIMIZ YOK

Konferans, şenlik, anma programları, mahallelerde halk oyunları gösterileri, cumhuriyet balosu ile dolu dolu geçen haftanın ardından finalde mutluluğunu paylaşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sizlere sesleniyorum sevgili çocuklar ve gençler, sizin umutsuz olma hakkınız yok! Cumhuriyet sizinle yenileniyor, Cumhuriyet sizin geminiz, siz o geminin yelkenlerisiniz. Hiçbir şartta; yorulmaya, vazgeçmeye, pes etmeye hakkınız yok! Kadınlar, size sesleniyorum! Cumhuriyet demek kadın demek! Kurtuluş Savaşı’nda siz varsınız, Cumhuriyet’in yükselişinde siz varsınız! Cumhuriyet’in geleceğinde de siz olacaksınız! Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Sabiha Gökçen için hiçbir şartta umutsuz olmaya hakkınız yok! Vatanını seven, bu toprakların duygularını, düşüncelerini, sevgilerini özümseyen ve biriktiren beyler size sesleniyorum! Başka Türkiye Cumhuriyet’i yok! Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Çalışacağız! 99 yıl önceki aşkla ve inanmışlıkla yapacağız bunu... Cumhuriyet’i çok seviyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını çok seviyorum. Bu ülke için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

HAYKO CEPKİN KONSER VERDİ

Bu yıl ki Cumhuriyet konserinin konuğu ünlü rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin oldu. 20:00’da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Sarıyerliler için seslendirdi.