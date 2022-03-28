Fuat Bodur Güven Tazeledi

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği 1.Olağan Kongresini Yenibosna MidMar Otelde Yaptı. Katılım Yüksek Oldu.
Yeniden Başkan seçilen Fuat Bodur Şunları söyledi:
Kongremize yoğun katılım gösteren Siyasi partilerin yöneticilerine, STK temsilcileri başta olmak üzere bizleri 1.Olağan kongremizde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim dedi.
BODUR’DAN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR
Doğu ve Güneydoğu 23 İlin Kültür Sanat Derneği Olağan genel kongresi‘ne katılarak bizleri yalnız bırakmayıp teşrif edenler :
Ak Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi : Sn.Prof Dr Cüneyt Yüksel
İçişleri Daire Başkanı Sn. Suna Üstüner
Ak Parti Genel Merkez MKYK Üyesi : Sn.Dr.Reşide Yüksel
Ak Parti İL Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu ve Güneydoğu Komisyon Başkanı Sn. Ferhat dağ
AK PARTİ il Yönetim Kurulu Üyesi : Sn.Av Aydoğan Ahıakın
Hukukçular birliği Başkanı ve Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneğinin Yüksek istişare Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Kuran
Avrupa Senatörü Sn.İraj Bey
Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Av Saffet Öz
Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü Sn.Emin Çırıkçı
HÜDAPAR İstanbul il Başkanı
Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İlin Kadın Kolları Genel Başkanı Sn. Derya Yılmaz
Yeniden Refah Partisi Fatih ilçe Başkan Yardımcısı Sn.Kenan Yılmaz
AK PARTİ il Başkan Yardımcısı Sn.Gülcan Keskin
Bakırköy AK PARTİ ilçe Başkan Yardımcısı Sn.Fatih Gündoğdu
Sn.Ali Yahşi
Ak Parti Bakırköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zuhal Çalbay
Halkla ilişkiler Komisyon Üyesi Sn. Şükriye Olgun.
Gazeteciler, Sanatçılar,Federasyon,Cemiyet ve Daire Başkanları.
Değerli Milletvekillerimiz, Değerli Başkanlarımız,
Tüm Misafirlerimize bizleri yanlız bırakmadıkları
için sonsuz teşekkürler ediyoruz.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)