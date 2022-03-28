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Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği 1.Olağan Kongresini Yenibosna MidMar Otelde Yaptı. Katılım Yüksek Oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 10:40
Fuat Bodur Güven Tazeledi
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Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği 1.Olağan Kongresini Yenibosna MidMar Otelde Yaptı. Katılım Yüksek Oldu.

Yeniden Başkan seçilen Fuat Bodur Şunları söyledi:

Kongremize yoğun katılım gösteren Siyasi partilerin yöneticilerine, STK temsilcileri başta olmak üzere bizleri 1.Olağan kongremizde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim dedi.

BODUR’DAN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Doğu ve Güneydoğu 23 İlin Kültür Sanat Derneği Olağan genel kongresi‘ne katılarak bizleri yalnız bırakmayıp teşrif edenler :

Ak Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi : Sn.Prof Dr Cüneyt Yüksel 

İçişleri Daire Başkanı Sn. Suna Üstüner

Ak Parti Genel Merkez MKYK Üyesi : Sn.Dr.Reşide Yüksel 

Ak Parti  İL Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu ve Güneydoğu Komisyon Başkanı Sn. Ferhat dağ

AK PARTİ il Yönetim Kurulu Üyesi : Sn.Av Aydoğan Ahıakın

Hukukçular birliği Başkanı ve Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneğinin Yüksek istişare Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Kuran

Avrupa Senatörü Sn.İraj Bey 

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Av Saffet Öz

Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü Sn.Emin Çırıkçı

HÜDAPAR İstanbul il Başkanı 

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İlin Kadın Kolları Genel Başkanı Sn. Derya Yılmaz

Yeniden Refah Partisi Fatih ilçe Başkan Yardımcısı Sn.Kenan Yılmaz

AK PARTİ il Başkan Yardımcısı Sn.Gülcan Keskin

Bakırköy AK PARTİ ilçe Başkan Yardımcısı Sn.Fatih Gündoğdu

Sn.Ali Yahşi

Ak Parti Bakırköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zuhal Çalbay

Halkla ilişkiler Komisyon Üyesi Sn. Şükriye Olgun.

Gazeteciler, Sanatçılar,Federasyon,Cemiyet ve Daire Başkanları.

Değerli Milletvekillerimiz, Değerli Başkanlarımız, 

Tüm Misafirlerimize bizleri yanlız bırakmadıkları

için sonsuz teşekkürler ediyoruz. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 28.03.2022 10:54
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