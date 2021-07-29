Fransız Başkan'dan İmamoğlun'a: 'Görüşmekten Çok Memnunum'

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari’yi Saraçhane yerleşkesindeki makam odasında ağırladı. Bakan Djebbari’ye ziyaretinde, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de eşlik etti. Djebbari ve ekibine, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Fransa’yla, özellikle başkonsolosluğumuz ve büyükelçiliğimizle çok değerli iş birliklerimiz var. Aynı zamanda İstanbul gibi önemli bir kentte, çok değerli iş birlikleri için Fransa'nın farklı kurum ve kuruluşlarıyla görüşüyoruz ve yönetiyoruz. Bundan memnunuz. Daha güzel iş birlikleri için de tabii ki geliştirmeye dönük çalışmalar söz konusu” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“İSTANBUL, TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNİN ODAK NOKTASI”

Daha önce Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun davetlisi olarak Fransa’da bulunduğunu belirten İmamoğlu, “Umarım Fransa'da da buluşuruz ve bu güzel iş birliklerinin devamını hep birlikte sağlarız. Zira İstanbul, Türkiye-Fransa ilişkilerinin odak noktası. Buna, bu yüzyılda katkı sunan yöneticiler olmak da hepimiz için değerli bir davranış biçimi. Umarım bu ilişkiler, yüzyıllar boyu devam eder” temennisinde bulundu.

DJEBBARİ, İBB ANI DEFTERİNE DUYGULARINI AKTARDI

Türkiye’de ve İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Jean-Baptiste Djebbari ise, “Deniz yolu ve limanlarla ilgili görüşmeler yaptım sabah. Gündemdeki konular hakkında görüşme fırsatı bulacağız. Ülkelerimiz arasındaki iş birlikleri konusunda da sizinle görüşmekten memnuniyet duyacağız. Özellikle de 200 kilometrelik bir metro hattının tam da inşa edildiği bu vakitte görüşmekten memnuniyet duyacağım. Fransa Kalkınma Ajansı’yla iş birlikleriniz olmuş. Yine başka ve gelecekte yapacağımız iş birlikleri konusunda da görüşme fırsatı yakalamış olacağız ulaştırma konusunda” ifadelerini kullandı. Bakan Djebbari, görüşme sonrasında da İBB anı defterine, duygularını aktardı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)