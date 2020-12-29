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Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli...

Kendi işini yapmak isteyenler son zamanlarda Franchise sistemini tercih ediyorlar. Var olan markayı devam ettirdiğiniz için müşteri açısında güven sağlıyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi tanıtmak için ekstra emek harcamanıza gerek kalmıyor. Markanız tanınır olduğu için daha çok yenilik yapmaya ve müşteri çekmeye odaklanabiliyorsunuz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2020 Salı 17:55
Franchise Markası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli...
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Franchise alırken elbette bazı noktalara çok dikkat etmek gerekir. Özelikle;

1-Firmanın ticari geçmişi nedir? Bir firmanın franchise aldığınızda o firmayı temsil edecekse piyasadaki yada müşteri gözündeki itibarı sizi doğrudan etkileyecektir. Firma merkezini ziyaret ettiğinizde bulduğunuz kurumsal havayı şubelerine yansıtamamış bir firma ise terslik var demektir.

2-Firmanın yeterli kadrosu var mı? Franchise aldığınızda tek başınıza kalmamanız önemlidir.

3- Firma yetkilileriyle iletişim kurma süreciniz?

4- Firma yetkililerinin problemlere müdahale etme zamanlaması işletmeniz için kritik bir konudur. Firmada bu konuda uzman mesleki geçmişi kuvvetli kişilerin olup olmadığını araştırınız. Franchise operasonunu yöneten kişilerin daha önemli olduğunu unutmayın!...

5- Franchise alanlar kar ediyor mu ? Aslında bu konu ticari sır olduğu için pek paylaşılmak istenmez. Firmanın franchiselerini araştırın. Ulaşabileceğiniz tüm şubeleri gezin mümkünse franchise alan kişilerle görüşün ve yorumlarını dinleyin. Hangi ticari geçmişe sahip olanlar başarılı, hangi ticari geçmişler daha dertli bu ticari geçmişleri kendiniz ile kıyaslayın. Gerekirse sizin açacağınız konuma benzer bir şubesinin sabahtan akşama kadar olan müşteri sayılarını hesaplayın.

6-Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışın. Özellikle Franchise sözleşmelerindeki firmanın ve sizin haklarınızı iyi okuyun ve değerlendirin. İleride çıkabilecek hukuksal problemlerin bu sözleşme üzerinden çözüleceğini unutmayın.

7- Web sitesi güncelleniyor mu? Ve sosyal medya kullanılıyor mu ? Dikkat ediniz.

Hangi Sektörde Başlayacağınıza Karar Verin.

Franchise için öncelikle hangi sektörde başlayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yerli ya da yabancı bir markayı ülkenizde temsil etmek istiyorsanız öncelikle hangi alanda iyi olduğunuza karar vermelisiniz. Tecrübeli olduğunuz bir alanda Franchise mekan açmak sizin için iyi bir adım olacaktır. Türkiye'de en çok gıda sektörü kârlılık oranları gösteriyor. Franchise mekanınızı gıda, kozmetik gibi çok tüketilen ürünlere göre belirlerseniz başarılı sonuç alabilirsiniz.

Hangi Markanın Destek Vereceğine Bakın.

Bazı Franchise markaları eğer yeni kuruluyorsa, girişimcilere büyük destek sağlıyor. Hatta bazen girişimcilerden işe başlama bedeli bile almıyor. Ön bedel konusunda esnek davranılması sizin masraflarınızın daha aza inmesine neden olur.

Franchise markanızı belirlerken müşteri açısından bilinir olanı da tercih edebilirsiniz. Franchise aldığınız markanızı iyi araştırmanız gerek. Bazı markalar zor durumda kaldıkları için çok rahat bir şekilde markalarını size teslim ediyorlar. Ama buna dikkat etmeniz gerekiyor. İflas eşiğinde olan firmalar son bir çıkış niyetiyle size yaklaşmak isterler ve bunu saklarlar. Bunun için de franchise markanızı titizlikle ele almalısınız.

Hem marka hem de siz ortak iş yapacağınızdan başvurular için sizin de yeterli olmanız, detaylı fikir alışverişinde bulunmanız ve karşılıklı olarak görüşmeler yapmanız gerekmektedir.

Franchise Alacağınız Markanın Eğitim Faaliyetlerine Dikkat Edin

Daha önce Franchise markası işletmediyseniz eğitim faaliyetlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı Franchise markaları işletmeye başlamadan önce eğitim faaliyetleri veriyor. Bu konuda deneyiminiz yoksa eğitim almak sizin için ideal olur. Eğitim faaliyetleri sizin alacağınız Franchise markanızı daha iyi işletmenizi sağlayacaktır.

Deneyimlilerden Destek Alın

Franchise markanızı seçmeden önce profesyonellerden destek almanız gerekiyor. Siz bu işe yeni girdiğiniz için daha önce bu işi yapanlardan alacağınız fikirler sayesinde daha başarılı adımlar atabilirsiniz. Franchise alınacak firma hakkında tek bir kanaldan bilgi almayın. Alacağınız Franchise markanızı daha önce işleten kişilerle iletişime geçmelisiniz. Marka hakkında birçok bilgi edindiğiniz sürece daha rahat karar verebilirsiniz .

Özellikle teknolojinin ve sosyal medyanın çok ileri boyutlara gittiği bu günlerde; reklam katkı payı ile çalışan, yeni franchise yolunda ilerlemek isteyen markalar işe bir sıfır geriden başladıkları için ve sosyal medya desteğine kuvvetli girerlerse daha başarılı oluyorlar.

RAHİME YILMAZ TURAN / Genel Koordinatör&Franchise Direktörü 

Son Güncelleme: 29.12.2020 18:03
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