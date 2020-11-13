Formula 1’e Giden Yollar Temizleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 yıl sonra yeniden Formula 1’in takvimine giren Türkiye ayağı için kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. 13 Kasım’da Intercity İstanbul Park etkinlik alanı ve ulaşım güzergâhları üzerinde başlatılan çalışma, yarışların son günü olan 15 Kasım’a kadar sürecek. Dünyanın en önemli motor sporu Formula 1’in, pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. İstanbullular, Formula 1 heyecanını sağlıklı bir şekilde yaşayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ÇALIŞMALARA 114 PERSONEL KATILIYOR

İSTAÇ’a bağlı 114 personel tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının kapsamı ise şöyle:

D-100 Karayolu Tersaneler Köprüsü’nden Formula 1 organizasyonu etkinlik giriş kapısına kadar olan 18 kilometrelik alandaki tüm görüntü kirliliği ve olumsuzlukların giderilmesi,

Formula 1 etkinlik alanı içerisinde bulunan 12 kilometrelik peyzaj alanındaki ağaç ve dal parçalarının kaldırılması,

Pist alanı içinde yapılan 6 kilometrelik boyama çalışmalarından sonra oluşan görüntü kirliliği ve olumsuzlukların yıkama araçları tarafından temizlenmesi,

Pist alanının etrafındaki 6 kilometrelik güzergâhta bulunan mazgalların açılması ve temizlenmesi,

Pistin içindeki asfalt değişimi sırasında, 6 kilometrelik yeşil alan içine giren kalıntıların kaldırılması,

Pist alanı içinde bulunan 16 kilometrelik atık su kanallarının temizlenerek yıkanması,

Protokol tribünün yıkanması…

2020 FORMULA 1 SEZONU

2020 sezonu, Formula 1 Dünya Şampiyonasının 70. sezonu. Bu sezonun Türkiye için önemi, organizasyonun 9 yıl sonra yeniden geri dönmesi. 10 takım ve toplamda 20 pilot ile 15 Mart 2020'de Avustralya'da başlaması gereken sezon koronavirüs pandemisi nedeni ile ertelendi. Monako GP, Avusturalya , Fransa, Azerbaycan, Singapur, Japonya ve Hollanda ,Çin Kanada Grand Prixleri iptal edildi. Sezon 5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'i ile başladı. Ülkemie toplam 479 puanla gelen Mercedes, Türkiye Grand Prix'sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası tarihinde ise Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'ın 8 şampiyonluğu bulunuyor. Mercedes ile Lotus 7'şer, Red Bull ise 4 defa şampiyonluk elde etti.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)