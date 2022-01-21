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“FORMREFORM” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı

“FORMREFORM” İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi’nin açılışı Kazlıçeşme Sanat’ta gerçekleştirildi. Sanatçının “Tüm hayatımın kısa bir özeti” diye tanımladığı serginin açılışına çok sayıda siyasetçi ve sanatsever katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2022 Cuma 19:32
“FORMREFORM” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
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Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi 2022 sanat yılı açılışını, “FORMREFORM” İsmet Yedikardeş Retrospektif Sergisi ile gerçekleştirdi. 

Sanatçı İsmet Yedikardeş’in birçoğu daha önce hiç sergilenmeyen seramik, resim, heykel gibi farklı disiplindeki eserlerinin yer aldığı serginin açılış törenine; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti MKYK Üyesi ve 23. Dönem Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sanatçı İsmet Yedikardeş, Küratör Mehmet Lütfi Şen ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ARISOY, “EN ÇOK SERAMİK ESERLERDEN ETKİLENDİM”

Sergideki fotoğrafları Sanatçı Yedikardeş ve Küratör Şen ile tek tek inceleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı açıklamada; “İsmet Yedikardeş bilindiği üzere seramik eserleriyle ün yapmış bir sanatçıdır. Biz de burada onun hayatı boyunca yaptığı tüm eserleri sergiledik. Yedikardeş, Mardin’de doğup büyüyen zanaatkâr bir ailenin çocuğudur. Bu yüzden ne kadar dünyaya açılırsa açılsın eserleri Mardin’den kopmamıştır. Doğduğu topraklar onu her zaman takip etti. Sergide en çok seramik eserlerden etkilendim. Bu eserleri nerede görseniz İsmet Yedikardeş’e ait olduğu fark edilebilir.” ifadelerini kullandı.

YEDİKARDEŞ, “OSMANLI SULTANLARINA VEFA BORCUMU ÖDEMİŞ OLDUM”

Eserlerini insanlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Sanatçı İsmet Yedikardeş, “Bu sergi benim, 1958’den bu yana seramik, heykel, deri üzerine soyut çalıştığım eserlerden oluşuyor. Yani burada 50 yıllık mazinin kesitini sunmaya çalıştım. Bu eserlerimle insanları, topraktan geliş ve toprağa dönüş formatıyla düşündürmeye vesile olduk. Ayrıca eserlerimle şu ana kadar Mardin’i gerek Türkiye’de gerek yurt dışında her zaman tanıtmaya çalıştım. Allah’a şükür bunun katkısı oldu ve Mardin’i ziyaret edenlerin sayısı da arttı” dedi.

Eserlerinde Osmanlı Sultanları’na da yer verdiğine değinen Yedikardeş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Onlara bir vefa borcum vardı. Osmanlı Sultanları bizi diğer devletler gibi asimile etmedi. Böylelikle onlara da bu borcu ödemiş oldum. Sağlığım oldukça, Allah ömür verdikçe eser vermeye devam edeceğim. İnsanlara güzel şeyler bırakmak istiyorum.”

“FORMREFORM” 6 MART’A KADAR KAZLIÇEŞME SANAT’TA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Sanatseverler birçok eserin ilk kez sergilendiği “FORMREFORM” İsmet Yedikardeş Retrospektifini, 6 Mart tarihine kadar; Pazartesi hariç her gün, 10.00 - 18.00 saatleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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