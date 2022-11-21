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Fırtına ve Sağanak Yağmura Dikkat!

İstanbul’da Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirleri alırken, İstanbullular da hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz koşullara karşı uyarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 15:52
Fırtına ve Sağanak Yağmura Dikkat!
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Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Saatte 40-65km hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 km’lik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, Perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak. 

İstanbullular da kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. 

Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların Salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18°C’ler aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Kasım’a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3°C altında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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