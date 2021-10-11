Festivalde Söyleşi zamanı

Erdelikara, 2019 yılında düzenlenen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde 7 ülkenin

bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attığını anımsattı.

Birliğin 23 ülkeyle çalışmalarına devam ettiğini, önümüzdeki beş yılda 50 ülkenin temsil

edilmesini hedeflediklerini ifade eden Erdelikara, “Birliğimiz sadece Türk tiyatrosuna değil

dünya tiyatrosuna, kültürlerarası iletişime de önemli katkılar sunacak.” dedi. İyi dostlar

edinildiğinde çok güçlü bir yapının ortaya çıktığına işaret eden Erdelikara “Birliğimizde bu

süreç kendiliğinden iyi adımlarla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte birliğimizde oyuncu

değişimleri, ortak projeler başlayacak. Örneğin ‘Deli’ isimli oyunumuz Özbekistan Kaşkadarya

Devlet Tiyatrosu’nca Özbekistan’da ve önceki gün festivalimizde sahnelendi. Oyun yazarı

Tuncer Cücenoğlu’nun ismini taşıyan ‘Tuncer Cücenoğlu Günleri’ düzenleyeceğiz.” diye

konuştu.

TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR

Kıbrıs Girne Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, sanatta örgütlenmenin

önemine dikkat çekerek “Bunu sanatınızdan ve çalışmalarınızdan taviz vermeden yapmak

önemli. Sanatsal aktivitelerden toplumu faydalandırmak önemli. Birliğimizde maddiyat

üzerine kurulmayan sanatın birleştirici gücünden yararlanıyoruz.” dedi.

Sırbistan Lazarevac Puls Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ivana Nedeljkovic, festival

kapsamında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ın ortak projeyle sahne aldığına değinerek

“Sırbistan uzun yıllar bir savaş dönemindeydi. Burada iç savaşı en iyi anlayacak kişi benim

diye düşünüyorum ancak tünelin ucundaki o ışığı ben görüyorum. Tiyatronun ne kadar

önemli olduğunu biliyoruz. Aynı amaca yönelik çalışmalarımız var. Hepimiz sorunlar yaşıyoruz

ancak bunları lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

DR.GÜLER’DEN OYUN YAZMA SÜRECİ̇ SEMİNERİ

Festivalin diğer bir söyleşisinde ise Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Akademik Yaklaşımla

Oyun Yazma Süreci” konuşuldu. Yazarın yaratıcı süreçle ilgili dikkat etmesi gerekenleri

anlatan Güler, metnin insanla ilgisi olması, toplumsal ya da bireysel mesaj vermesi

gerektiğine işaret etti.