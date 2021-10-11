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Festivalde Söyleşi zamanı

Maltepe Belediyesi’nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” kapsamında Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Sekreteri ve Maltepe Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara ile “Avrasya Tiyatrolar Birliği” üzerine, Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Akademik Yaklaşımla Oyun Yazma Süreci” üzerine söyleşi düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 12:15
Festivalde Söyleşi zamanı
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Erdelikara, 2019 yılında düzenlenen 2. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde 7 ülkenin
bir araya gelerek Avrasya Tiyatrolar Birliği kuruluş protokolüne imza attığını anımsattı.
Birliğin 23 ülkeyle çalışmalarına devam ettiğini, önümüzdeki beş yılda 50 ülkenin temsil
edilmesini hedeflediklerini ifade eden Erdelikara, “Birliğimiz sadece Türk tiyatrosuna değil
dünya tiyatrosuna, kültürlerarası iletişime de önemli katkılar sunacak.” dedi. İyi dostlar
edinildiğinde çok güçlü bir yapının ortaya çıktığına işaret eden Erdelikara “Birliğimizde bu
süreç kendiliğinden iyi adımlarla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte birliğimizde oyuncu
değişimleri, ortak projeler başlayacak. Örneğin ‘Deli’ isimli oyunumuz Özbekistan Kaşkadarya
Devlet Tiyatrosu’nca Özbekistan’da ve önceki gün festivalimizde sahnelendi. Oyun yazarı
Tuncer Cücenoğlu’nun ismini taşıyan ‘Tuncer Cücenoğlu Günleri’ düzenleyeceğiz.” diye
konuştu.

TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR
Kıbrıs Girne Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, sanatta örgütlenmenin
önemine dikkat çekerek “Bunu sanatınızdan ve çalışmalarınızdan taviz vermeden yapmak
önemli. Sanatsal aktivitelerden toplumu faydalandırmak önemli. Birliğimizde maddiyat
üzerine kurulmayan sanatın birleştirici gücünden yararlanıyoruz.” dedi.
Sırbistan Lazarevac Puls Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ivana Nedeljkovic, festival
kapsamında Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ın ortak projeyle sahne aldığına değinerek
“Sırbistan uzun yıllar bir savaş dönemindeydi. Burada iç savaşı en iyi anlayacak kişi benim
diye düşünüyorum ancak tünelin ucundaki o ışığı ben görüyorum. Tiyatronun ne kadar
önemli olduğunu biliyoruz. Aynı amaca yönelik çalışmalarımız var. Hepimiz sorunlar yaşıyoruz
ancak bunları lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
DR.GÜLER’DEN OYUN YAZMA SÜRECİ̇ SEMİNERİ
Festivalin diğer bir söyleşisinde ise Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ile “Akademik Yaklaşımla
Oyun Yazma Süreci” konuşuldu. Yazarın yaratıcı süreçle ilgili dikkat etmesi gerekenleri
anlatan Güler, metnin insanla ilgisi olması, toplumsal ya da bireysel mesaj vermesi
gerektiğine işaret etti.

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