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Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Muhtarları Ağırladı
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Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Muhtarları Ağırladı

​​​​​​​Eğitimci,yazar,Psikolog ve davranış bilimleri uzmanı Mehmet Sebah Yiğit ve Eğitimci arkadaşları Zeytinburnu Mahalle Muhtarlarını Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Zeytinburnu yerleşkesinde ağırladı.Eğitimci Yiğit Öğrencilerimizin Kovid 19’dan dolayı örgün Eğitim alamadıkları dönemdeki eksikliklerini tamamlamak için Fen Bilimleri ve Yöntem Eğitim Kurumları olarak biz varız dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:52
Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Muhtarları Ağırladı
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YİĞİT’İN VERDİĞİ BİLGİLER MUHTARLARI MENUN ETTİ

Yiğit toplantı öncesi yaptığı konuşmada muhtarlara sizin gönderdiğiniz öğrencilere özel indirimler yaparız.Mahallenizde psikolojik danışmaya ihtiyaç duyan bireyler olursa bu konuda elimizden gelen yardım ve destekleri sağlarız sözü mahalle halkı adına muhtarları memnun etti.

EĞİTİMCİ MEHMET SEBAH YİĞİT GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Bizim Eğitim kurumlarımızda Psikoloklar eşliğinde her öğrenciye yön veren psikolojik testler ile hedef belirledik öğrenciye ve ailesine yönelik danışmanlık desteği, öğrenciye özel birebir başarı takibi ile hep ileriye taşıdık.

Birden çok yayın ile hep öğrencinin farklı soru çözümleri ile başarıya daha hızlı ulaşmasını sağladık..

Eğitim eğitimci tarafından yapılmalı ve kurslar okullara takviye programları ile okullara rakip değil Destek olmalı..buna inandık ve başardık..

En önemli ilkemiz;LGS öğrencileri için ayrı binalarda YÖNTEM ÖĞRETİM KURUMLARI MARKASI İLE, Üniversite hazırlık öğrencileri için ayrı binalarda FENBİLİMLERİ ÖĞRETİM KURUMLARI MARKASI ile hizmet verip akran zorbalığının başarıya engel olmasının ve öğretmen yorgunluğunu önüne geçtik şeklinde konuştu.

MAHALLE MUHTARLARI FİKİRLERİNİ BEYAN ETTİ

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat,Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul, Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş,Beştelsiz Mahalle Muhtarı Bekir Yavuz, Yenidoğan Mahalle Hüseyin Sarıyel,Veliefendi Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç,Seyitnizam Mahalle Muhtarı Ömer Algül şunları söylediler ”Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Kurucusu Mehmet Sebah Yiğit Ve kurum yöneticisi Seren Tanrıkulu hocamın gerek eğitim gerekse psikolojik danışmanlık için yaptıkları sunum ve verdikleri bilgiler bizleri çok memnun ve mutlu etti.Biz sık sık artık Mehmet Hocam ile görüşmek isteriz diyerek burada olmaktan memnun olduklarını söylediler”.

Fen Bilimleri veYöntem Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak Lüfen İçin Arayınız

Zeytinburnu,Avcılar, Beylikdüzü,Gaziomanpaşa,Ümraniye ve Levent

Telefon: 0212- 558 34 35 - 0212- 546 05 44 GSM: 0543 -2573462

Adres: Fen Bilimleri Öğretim Kurumları :58. Bulvar Caddesi NO:111 Zeytinburnu İSTANBUL

Yöntem Öğretim Kurumları : Prof. Muammer Aksoy cad. No95 (Kültür Merkezi karşısı) Zeytinburnu İSTANBUL

Yöntem Öğretim Kurumları : E5 Yanyol Şükrübey Metrobus duragi Avcılar İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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