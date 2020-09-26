Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Muhtarları Ağırladı

YİĞİT’İN VERDİĞİ BİLGİLER MUHTARLARI MENUN ETTİ

Yiğit toplantı öncesi yaptığı konuşmada muhtarlara sizin gönderdiğiniz öğrencilere özel indirimler yaparız.Mahallenizde psikolojik danışmaya ihtiyaç duyan bireyler olursa bu konuda elimizden gelen yardım ve destekleri sağlarız sözü mahalle halkı adına muhtarları memnun etti.

EĞİTİMCİ MEHMET SEBAH YİĞİT GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Bizim Eğitim kurumlarımızda Psikoloklar eşliğinde her öğrenciye yön veren psikolojik testler ile hedef belirledik öğrenciye ve ailesine yönelik danışmanlık desteği, öğrenciye özel birebir başarı takibi ile hep ileriye taşıdık.

Birden çok yayın ile hep öğrencinin farklı soru çözümleri ile başarıya daha hızlı ulaşmasını sağladık..

Eğitim eğitimci tarafından yapılmalı ve kurslar okullara takviye programları ile okullara rakip değil Destek olmalı..buna inandık ve başardık..

En önemli ilkemiz;LGS öğrencileri için ayrı binalarda YÖNTEM ÖĞRETİM KURUMLARI MARKASI İLE, Üniversite hazırlık öğrencileri için ayrı binalarda FENBİLİMLERİ ÖĞRETİM KURUMLARI MARKASI ile hizmet verip akran zorbalığının başarıya engel olmasının ve öğretmen yorgunluğunu önüne geçtik şeklinde konuştu.

MAHALLE MUHTARLARI FİKİRLERİNİ BEYAN ETTİ

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat,Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul, Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş,Beştelsiz Mahalle Muhtarı Bekir Yavuz, Yenidoğan Mahalle Hüseyin Sarıyel,Veliefendi Mahalle Muhtarı Derya Akkılıç,Seyitnizam Mahalle Muhtarı Ömer Algül şunları söylediler ”Fen Bilimleri Ve Yöntem Eğitim Kurumları Kurucusu Mehmet Sebah Yiğit Ve kurum yöneticisi Seren Tanrıkulu hocamın gerek eğitim gerekse psikolojik danışmanlık için yaptıkları sunum ve verdikleri bilgiler bizleri çok memnun ve mutlu etti.Biz sık sık artık Mehmet Hocam ile görüşmek isteriz diyerek burada olmaktan memnun olduklarını söylediler”.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



