banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.276,52
ALTIN
982,53
DOLAR
18,32
STERLİN
20,96
EURO
18,31
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Fanuc’un Yeni Robotları Otomasyonun Geleceğine Değer Katıyor

CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesine yönelik yaptığı hamlelerle otomasyon endüstrisinin öncülüğünü üstlenen FANUC, üretime değer katan fikirlerini geliştirerek inovatif atağını sürdürüyor. Üretim hatlarındaki hafif ve ağır yüklerin taşınmasında süreci hızlandıran CRX serisi, M-1000iA, DR-3iB/6 ve SR-3iA/U robotlar, FANUC kalitesini farklı sektörlerle buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 14:54
Fanuc’un Yeni Robotları Otomasyonun Geleceğine Değer Katıyor
banner171

Teknolojik gelişmeler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği yol haritasıyla ürün gamını çeşitlendiren Japonya merkezli FANUC, üretimde yüksek kabiliyetli çözümler üretiyor. Fabrika otomasyonu çözümlerine her gün bir yenisini ekleyen FANUC’un CRX serisi, M-1000iA, DR-3iB/6 ve SR-3iA/U robotları, yüksek teknolojisi ve uzun yıllar sorunsuz parça desteğiyle üretimin her anında işletmelerin yanında oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

CRX serisi robotlarla performans sorununa hassas çözüm

Mümkün olan en yüksek çalışma süresini sunacak şekilde tasarlanan CRX serisi robotlar, zor koşullar altında bile güvenilir ve hassas bir şekilde performans gösteriyor. CRX-5iA yeni başlayanlar için sadece fiyat açısından cazip olmakla kalmayıp düşük ağırlığı sayesinde daha önce manuel olarak yapılan görevleri çalışanla birlikte üstleniyor. CRX'in 20 kg ve 25 kg taşıma kapasitesine sahip modelleri ise ağır yükler içeren faaliyetleri gerçekleştirirken çalışanları ergonomik olarak rahatlatıyor. CRX-20iA'nın gücünü makine yüklemesinde kullanırken CRX-25iA ise erişim mesafesi ve taşıma kapasitesi nedeniyle paletleme ve paketleme uygulamalarında üstün performansa imza atıyor.

Geniş hareket aralığı sayesinde farklı sektörlerin partneri: M-1000iA

FANUC'un seri kinematiğe sahip en büyük robotu olan M-1000iA, hem dikey hem de yatay yönlerde daha geniş bir hareket aralığında çalışıyor. Bu özel hareket kabiliyeti sayesinde çok çeşitli taşıma uygulamalarında yüksek esneklik sunuyor. M-1000iA robotun kabiliyetleri otomotiv endüstrisi ile sınırlı kalmıyor. Kalıp yapımında, dökümhanelerde, tuğla endüstrisinde ve tüm yapı malzemeleri endüstrisindeki yapım aşamasında yeteneklerini kanıtlıyor.

Gıda güvenliği, DR-3iB/6 robotla emin ellerde

FANUC’un ürün gamındaki yeniliklerden birini de delta robot serisinde özellikle gıda endüstrisinde kullanım için paslanmaz çelikten üretilen DR-3iB/6 oluşturuyor. 6 kg taşıma yüküne sahip robot, gıda toplama ve paketleme için tamamen kapalı paslanmaz çelik muhafazaya sahip yapısıyla gıda güvenliğini üst seviyede tutuyor. IP 69K korumalı olarak tasarlanan DR-3iB/6, USDA ve FDA gıda güvenliği standartlarını karşılarken taşıma yükü, hız, menzil ve hijyen açısından robotik gıda işleme için yeni standartları da belirliyor.

SR-3iA/U ile kaçınılmaz “ölü bölge” sorununa son

Tasarımının kazandırdığı avantajla geleneksel zemine monte Scara robotlarında kaçınılmaz olan "ölü bölge" durumunu ortadan kaldıran SR-3iA/U robot da tavana monte edilen hızlı ve hassas yapısıyla FANUC’un yenilikçi çözümleri arasında sunuluyor. Robotun tasarım ve teknik özellikleri; çeşitli montaj, paketleme ve taşıma uygulamalarında da uygun maliyetli ve yapılandırması kolay bir alternatif haline geliyor. Ölü bölgeden kaçınmak, konveyör bandı üzerine rastgele yerleştirilmiş parçaların takibi gibi uygulamalarda üstün özelliklere sahip SR-3iA/U, çalışma alanı boyunca hiçbir hareket kısıtlamasına takılmadığı için istenen uygulamanın yüzde 100 başarıya ulaşmasını mümkün kılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 20.09.2022 15:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbb, Elazığda’da Okul Temeli Attı
İbb, Elazığda’da Okul Temeli Attı
Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında
Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında
Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı
Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı
Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu
Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169