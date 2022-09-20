Fanuc’un Yeni Robotları Otomasyonun Geleceğine Değer Katıyor

Teknolojik gelişmeler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği yol haritasıyla ürün gamını çeşitlendiren Japonya merkezli FANUC, üretimde yüksek kabiliyetli çözümler üretiyor. Fabrika otomasyonu çözümlerine her gün bir yenisini ekleyen FANUC’un CRX serisi, M-1000iA, DR-3iB/6 ve SR-3iA/U robotları, yüksek teknolojisi ve uzun yıllar sorunsuz parça desteğiyle üretimin her anında işletmelerin yanında oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



CRX serisi robotlarla performans sorununa hassas çözüm

Mümkün olan en yüksek çalışma süresini sunacak şekilde tasarlanan CRX serisi robotlar, zor koşullar altında bile güvenilir ve hassas bir şekilde performans gösteriyor. CRX-5iA yeni başlayanlar için sadece fiyat açısından cazip olmakla kalmayıp düşük ağırlığı sayesinde daha önce manuel olarak yapılan görevleri çalışanla birlikte üstleniyor. CRX'in 20 kg ve 25 kg taşıma kapasitesine sahip modelleri ise ağır yükler içeren faaliyetleri gerçekleştirirken çalışanları ergonomik olarak rahatlatıyor. CRX-20iA'nın gücünü makine yüklemesinde kullanırken CRX-25iA ise erişim mesafesi ve taşıma kapasitesi nedeniyle paletleme ve paketleme uygulamalarında üstün performansa imza atıyor.

Geniş hareket aralığı sayesinde farklı sektörlerin partneri: M-1000iA

FANUC'un seri kinematiğe sahip en büyük robotu olan M-1000iA, hem dikey hem de yatay yönlerde daha geniş bir hareket aralığında çalışıyor. Bu özel hareket kabiliyeti sayesinde çok çeşitli taşıma uygulamalarında yüksek esneklik sunuyor. M-1000iA robotun kabiliyetleri otomotiv endüstrisi ile sınırlı kalmıyor. Kalıp yapımında, dökümhanelerde, tuğla endüstrisinde ve tüm yapı malzemeleri endüstrisindeki yapım aşamasında yeteneklerini kanıtlıyor.

Gıda güvenliği, DR-3iB/6 robotla emin ellerde

FANUC’un ürün gamındaki yeniliklerden birini de delta robot serisinde özellikle gıda endüstrisinde kullanım için paslanmaz çelikten üretilen DR-3iB/6 oluşturuyor. 6 kg taşıma yüküne sahip robot, gıda toplama ve paketleme için tamamen kapalı paslanmaz çelik muhafazaya sahip yapısıyla gıda güvenliğini üst seviyede tutuyor. IP 69K korumalı olarak tasarlanan DR-3iB/6, USDA ve FDA gıda güvenliği standartlarını karşılarken taşıma yükü, hız, menzil ve hijyen açısından robotik gıda işleme için yeni standartları da belirliyor.

SR-3iA/U ile kaçınılmaz “ölü bölge” sorununa son

Tasarımının kazandırdığı avantajla geleneksel zemine monte Scara robotlarında kaçınılmaz olan "ölü bölge" durumunu ortadan kaldıran SR-3iA/U robot da tavana monte edilen hızlı ve hassas yapısıyla FANUC’un yenilikçi çözümleri arasında sunuluyor. Robotun tasarım ve teknik özellikleri; çeşitli montaj, paketleme ve taşıma uygulamalarında da uygun maliyetli ve yapılandırması kolay bir alternatif haline geliyor. Ölü bölgeden kaçınmak, konveyör bandı üzerine rastgele yerleştirilmiş parçaların takibi gibi uygulamalarda üstün özelliklere sahip SR-3iA/U, çalışma alanı boyunca hiçbir hareket kısıtlamasına takılmadığı için istenen uygulamanın yüzde 100 başarıya ulaşmasını mümkün kılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



